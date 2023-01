Томас Йенсен, Milestone Systems: Огромна част от разработката на софтуера ни се случва в София

Q&A



Коя е последната бизнес книга, която ви е впечатлила?



- Това е добър въпрос, защото много рядко ме впечатляват бизнес книги. Не защото няма много знания в тях, а защото по мое мнение много често те усложняват ненужно. Затова понякога или трябва да четеш между редовете - а аз не си купувам книги за това, или да добавяш от своя собствен опит в живота. Все още много харесвам Playing to Win: How Strategy Really Works на Роджър Мартин и Алън Лафли. Накратко, книгата казва, че трябва да правиш избори какъв няма да бъдеш. Ако искаш да бъдеш най-добрият футболен играч в света, очевидно не можеш да ходиш по партита всеки ден, няма как да бъдеш и двете едновременно.



Как си почивате? - По много начини. Обичам киното, почивам си, като се виждам с приятели, наслаждавам се на добрата храна и вино. Почивам си и чрез тренировки, както и винаги се стремя да се наспя добре. Преди години осъзнах, че младежкото мислене, че с пет часа сън на ден ще стане, всъщност не е особено мъдро. Добрият сън ме кара да съм с по-остър ум, в по-добро настроение, така че винаги приоритизирам съня.