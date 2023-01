Търсенето на хора в IT сектора се забавя

Николай Николов, експерт в Българската асоциация за управление на хора и Българската конфедерация по заетостта Фотограф: Личен архив

Към март ще е ясен ефектът върху IT индустрията в страната

Николай Николов, експерт в Българска асоциация за управление на хора и Българска конфедерация по заетостта

Причините за бума в технологичния сектора последните години са и винаги са били в това, което движи пазарите. Big tech, лесното финансиране от пазарите, както и ускорената дигитализация на всички нива в бизнеса генерира огромно търсене на технологични кадри, компаниите се съревноваваха не толкова в привличането и задържането на клиенти, а на човешкия ресурс, с който да останат на пазара и да реализират проектите си. Вакханалията на рисковия капитал също създаде уродливи оценки на нежизнеспособни проекти. В момента там се очаква да е най-сериозният спад и се освобождават най-много служители. Респективно, голяма част от IT бизнесите се оказаха с раздут и скъп персонал, който не работи достатъчно ефективно в условията на post-COVID, дистанционна работа и замръзнала служителска ангажираност. В определени сектори работещите се оказаха за определен период в среда на тотална липса на конкуренция за работни места. Логично е при залюляване на махалото в обратна посока да се постигнат противоположни ефекти, като най-трудно е от настоящата си позиция да оценим докъде сме стигнали в цикличността и каква е посоката, както и колко ще продължи корекцията.Технологичната индустрия е също и потребител на енергия, като повишените цени допълнително ще поставят под натиск разходите и ще наложат оптимизация. Освен като брой заети, оптимизацията се очаква да повлияе и на възнагражденията, които освен от инфлацията, ще бъдат под натиск и от стремежа за намаляване на разходите за персонал. От конюнктурна страна в България се очаква вдигане на данъците (директивата за минимално корпоративно облагане от 15%), както и на максималния осигурителен праг. При повишените дефицити и стремеж за изравняване на стандарта на минимална работна заплата в ЕС това решение е неизбежно.Новините за съкращенията в САЩ се чуват вече поне 6 месеца. Все още е трудно да се определи тяхното влияние в България, тук винаги имаме период на реакция със закъснение от 7-8 месеца. Определено съкращения още няма, поне не и във вида, в който го правят американските корпорации. Има обаче сериозен freeze на новите назначения в големите технологични компании или техните подизпълнители тук в България. Това замразяване засяга основно входните нива позиции и такива изискващи 1-2 години опит. Търсенето на висококвалифицирани професионалисти още го има в непроменен вид.В големите портали и платформи за работа IT позициите са по-малко от края на 2022 г. с около 15 до 20%. Публикуването на обява и интервюиране на кандидати не означава, че процесът задължително завършва с назначение. Компаниите си запазват правото да "прегледат менюто" и да сканират какви хора има на пазара. Решенията за оферта и назначаване се отлагат, бавят, понякога кампанията се затваря без назначение или с по-малък брой от първоначално обявеният. Наблюдава се повишен интерес от мениджъри в IT индустрията да търсят промяна, заедно с цели екипи, като желание за подсигуряване или следствие на недобро развитие на проектите на съответната фирма. В IT рикрутмънт агенциите вече е нещо обичайно проекти да се канселират, замразяват, отлагат или просто да отпадат.Моите лични очаквания са, че процесът ще се засили към месец март, като тогава ще стане ясно доколко рецесията в Западна Европа и САЩ е дълбока и доколко IT индустрията ще предприеме стъпки към запазване на макар и по-скъпите работни места там за сметка на аутсорсинга в развиващите се пазари. При не толкова сериозни сътресения е възможно да реши да намалява разходи и да наема технологични кадри в държавите с по-ниски разходи като България.През 2023 г. ще станем свидетели на намаляване на разходите за employer branding, работа с IT агенции, може би част от твърде щедрите придобивки за служители. В България контракторската работа не е толкова популярна, но този ресурс също се очаква да бъде ограничен заради по-високите разходи, които генерира.