Краят на 20-годишния технологичен бум

Има ли добра криза

Сегашната криза може да се окаже добра за бизнеса, макар и с цената на стотици хиляди съкращения. През последните десет години водещите технологични компании в света не правеха толкова иновации, колкото залагаха за растежа си на старите бизнес модели. Смартфоните са същите по форма както и първия iPhone, Google не смее да промени нищо в търсачката си, за да не навреди на рекламния си бизнес, пазаруването онлайн с Amazon е еднакво с 2013 г., макар и по-бързо. Бумът на технологии като изкуствения интелект в комбинация с по-ефективна работна ръка може да доведе до следващия тех бум, коментира Парми Олсон от Bloomberg Opinion.

Big Tech е и основният работодател в индустрията, като често това ставаше за сметка на по-малките компании, които не могат да си позволят най-високите заплати в Силициевата долина. Гигантите отчасти също така доведоха и до споменатото от Ноам Бардин "разглезване". Олсон посочва как Stripe плаща 450 000 долара на година за старши софтуерен инженер, докато Facebook дава 1 млн. долара за специалист, който да управлява нова продуктова линия. В комбинация с намалялото рисково финансиране стартъпите и по-малките компании и сега няма да могат да си позволят дори наполовина по-ниски възнаграждения. Но пък и очакванията от страна на кандидатите за работа могат да станат далеч по-реалистични.

Част от намаляването на персонала са хора, наети по време на бума през пандемията, друга - просто орязване на ненужните в момента кадри. Meta, която по време на локдауните нае 30 000 души, обяви съкращаването на 11 000 (виж графиката). Естествено, 2023 г. може да доведе и до още съкращения в случай на рецесия. Но поне на този етап изглежда, че повечето компании не пипат най-важните си специалисти. "През последните шест месеца наблюдавахме свиването на индустрията, довело до съкращения във всички големи компании, както и в стартъпите. През 2023 г не очакваме значителни промени, но първите две тримесечия ще покажат дали фирмите са изпълнили целите си. Ако клиентите им намалят разходите си, свиването ще е още по-болезнено и още много специалисти ще бъдат уволнени", заяви Шули Галили, партньор във VC фонда Upwest.

Къде ще отидат тия хора

Поне на този етап не изглежда, че загубилите работата си трябва да се притесняват. Въпреки значителните съкращения в тех индустрията американският трудов пазар изглежда стабилен, като през декември е добавил 223 хил. нови работни места и общо 4.5 млн. за цялата 2022 г. А и има индустрии, които с удоволствие ще "приютят" IT специалистите. Например министерството по въпросите на ветераните на САЩ вече обяви, че иска да назначи стотици софтуерни инженери, продуктови мениджъри, UX дизайнери и IT поддръжка. То ще трябва да се конкурира с банките, автомобилния сектор, аерокосмическата индустрия, ритейла и дори земеделските производители, които усилено дигитализират бизнеса си. В същото време остава отворен въпросът за заплащането и дали държавата може да си позволи да наеме такива експерти. През миналата година средното възнаграждение за IT специалист на работа във федералното правителство е било 80 900 долара на година спрямо 109 400 в частния сектор. Разликата е дори още по-голяма с големите тех корпорации, където е било 138 800. Средната годишна заплата в Alphabet e 295 884 долара.