Сам Олтман – двигателят зад OpenAI и чатбота ChatGPT

Изпълнителен директор на нашумялата компания е Сам Олтман, който има предприемачески опит от над 15 години. В интервю наскоро за StrictlyVC той представя мнението си за най-добрите и най-лошите сценарии за изкуствения интелект. Според него "добрият случай е толкова невероятен, че звучиш като съвсем луд човек, за да започнеш да говориш за това. Лошият случай - и мисля, че това е важно да се каже - е край за всички нас".

Първоначална кариера

Предприемаческата кариера на Сам Олтман започва през 2005 г., когато прекъсва следването си в Станфордския университет, където в продължение на две години учи компютърни науки. Основава компанията Loopt, която предоставя мобилна услуга, позволяваща на потребители си да споделят селективно местоположение си с други хора. Началното финансиране на Loopt идва от основания през март същата година Y Combinator (YC). След седем години компанията е придобита от Green Dot Corporation за 43.3 млн. долара.

През 2014 г. Олтман наследява Пол Греъм като ръководител на YC, а две години по-късно поема управлението на YC Group, която включва основната програма на YC, както и започналите предходната година YC Fellowship Program, инвестиционния фонд YC Continuity и изследователската организация YC Research. Той се оттегля от позицията си в YC през 2019 г., за да се фокусира върху OpenAI.

Олтман е инвеститор в много компании, сред които са Airbnb, Stripe, Pinterest, Reddit и др. През 2014 г. заема длъжността главен изпълнителен директор в Reddit в продължение на осем дни, след като предишният Ишан Уонг подава оставка. Той също така e бил в борда на директорите на енергийните компании Helion, UPower и Oklo. През 2008 Олтман е включен в класацията на Bloomberg BusinessWeek Best Young Entrepreneurs in Technology, a през 2015 г. е обявен за топ инвеститор в класацията на Forbes 30 under 30.