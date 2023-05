Digitalk 2023: Хора, изкуствен интелект и накъде отива светът

Накъде отиваме

Първата част от конференцията ще се фокусира върху цялостната трансформация на света чрез технологиите. Събитието ще бъде открито от Андрю Кийн, предприемач, инвеститор, водещ и автор на редица книги на технологична тематика като The Internet is Not the Answer и How to Fix the Future. Кийн ще обърне внимание на притесненията за бъдещето на света и тезата си, че технологиите ускоряват разпада на реда в отношенията между хора и институции, без да има измислена алтернатива.

След него на сцената ще се качи Федерико Мена, новият изпълнителен директор на EIT Digital, дигиталното звено на Европейския институт за иновации и технологии. Той ще бъде интервюиран от главния редактор на "Капитал" Алексей Лазаров, като темата ще бъде какво бъдеще искаме и за Европа, и за света. Пред Мена и EIT Digital в следващите месеци седи и въпросът дали да бъде отворен офис на института в София, като вече има заявка за допълнителен фокус върху България, без значение дали ще има физическо представителство.

На сцената ще бъде интервюиран и Даниел Висевич, партньор в WorldFund - огромен фонд за рискови инвестиции, който инвестира единствено в зелени компании, чийто продукт намалява поне 100 млн. тона CO2 емисии годишно.

Изкуственият интелект и какво ни очаква

Може да се предположи, че изкуственият интелект ще бъде споменат във вероятно всеки разговор на конференцията, но някои сегменти ще бъдат насочени конкретно към него. Петър Цанков, съосновател и изпълнителен директор на българско-швейцарската компания LatticeFlow, която наскоро набра 12 млн. долара, ще говори за това как той вижда бъдещето на изкуствения интелект, какви са проблемите при разработването на модели и преувеличени ли са очакванията, че в много близко бъдеще ни очаква най-малкото сериозна икономическа трансформация.