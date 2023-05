Всички заедно трябва да поправим бъдещето

Бъдещето липсва на всички ни. Липсва ни да вярваме в утрешния ден. Искаме да вярваме в утрешния ден, но заради Cambridge Analytica, Facebook, пристрастеността ни и наблюдаващия капитализъм вече не вярваме в бъдещето. Затова преди пет години написах книга, която се казва How to Fix the Future ("Как да поправим бъдещето"). Защото бъдещето винаги може да бъде поправено. Ние, хората, специализираме в две посоки: първата е да счупим бъдещето, но след това винаги имаме втори или трети шанс да поправим нещата и обичайно успяваме.

Разбира се, бъдещето не може да бъде поправено наистина, защото не е пациент. От друга страна, може би е точно пациент в смисъла, че хората в крайна сметка ще умрем, каквото и да ви казват футуристите от Силициевата долина. Така че дори да поправим бъдещето, ще създадем нови проблеми.

Фотограф : Надежда Чипева

Преди пет години предложих пет решения на тази криза. За нея няма магически лек. Няма приложение, което да поправи бъдещето. Ще срещнете много предприемачи, които ще ви кажат "о, да, имаме това приложение, което ще оправи всичко". Илън Мъск определя по този начин компанията си X, която вече държи Twitter. Не мисля, че има човек, дори и самият той, който да вярва в това.

Технологиите не могат да поправят бъдещето, но могат да го обогатят. Технологията не е нещо лошо. Проблемът е наш, на хората. Ние сме тези, които трябва да го решим, защото ние сме тези, които имат нужда от нещо. Най-големият страх, най-голямата дистопия в технологията е именно фактът, че ние, хората, губим контрол. Възможността сами да пишем историите си. Това винаги е било обещанието на всяка революция. Маркс обещаваше на работниците възможността да пишат своя собствена история. Това не се случи. Бащите на Силициевата долина обещаваха същото с дигиталните си решения.