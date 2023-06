AI ще увеличи производителността на компаниите, но не скоро

Бумът на изкуствения интелект (AI) ще даде началото на нова ера на по-бърз растеж на производителността в богатия свят, въпреки че на развитите икономики може да им отнеме десетилетие или повече, за да извлекат пълните ползи. Това се предвижда в доклад на The Conference Board, като причината за това е фактът, че на бизнеса традиционно му отнема по-дълго време да започне ефективното прилагане на нови технологии. Проучването на организацията, в която участват над 1000 публични и частни корпорации и други организации от 60 държави, прогнозира пренебрежимо малко увеличение на производителността на компаниите тази година. Това е в контраст с тенденцията, която се наблюдаваше в началните етапи на пандемията от коронавирус.

Въпреки това The Conference Board твърди, че скокът на инвестициите в AI ще има позитивно влияние върху бизнеса. Чад Сайвърсън, професор в Chicago Booth School of Business, каза пред Financial Times, че сега има "основани на данни аргументи за оптимизъм" по отношение на производителността. Причината за това е развитието на AI, формирането на нови бизнеси и хората, които сменят работните места; рано или късно всичко това ще даде резултати. "Много малко от тези неща са plug and play... компаниите трябва да инвестират много ресурси, за да преконфигурират своя бизнес модел за това ново нещо", каза професорът. "Нов софтуер, регулаторни проблеми, всички тези неща трябва да бъдат измислени. Има период, в който технологията е наоколо и може да видите ползите, но по много причини... производителността намалява", добавя той.