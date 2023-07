Даниел Кастро: Европейското цифрово законодателство ограничава конкуренцията

е директор на Центърът за иновации на данни (Centre for Data Innovation) и зам.-директор на Information Technology and Innovation Foundation. Centre for Data Innovation е организация с нестопанска цел, която работи по въпроси, свързани с дигиталната политика. Активно сътрудничат на Европейската комисия в работата по ц ифровото законодателство , като. През 2013г. FedScoop' класира Кастро сред 25-те най-влиятелни личности под 40 години в управлението и технологиите. През 2015г. е бил съветник на американския секретар по търговията Пени Прицкер в администрацията на Барак Обама. Гост-учен в Software Engineering Institute (SEI) в Питцбърг.