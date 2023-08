Вашият работодател (вероятно) е неподготвен за изкуствения интелект

АI може също да бъде вграден в съществуващи инструменти. Много програмисти - може би повечето - вече използват AI всеки ден благодарение на интегрирането му в обичайните инструменти за програмиране чрез CoPilot на Github. Текстовите процесори, включително Microsoft Word и Google Docs, скоро ще въведат десетки AI функции.

Не е вечерно парти

От друга страна, най-големите ползи от новите видове AI ще дойдат, когато компаниите изцяло се реорганизират в съответствие с новата технология; например чрез адаптиране на AI модели за вътрешни данни. Това ще отнеме време, пари и - което е от решаващо значение - конкурентен натиск. Събирането на данни е уморително, а работата с най-добрите модели е ужасяващо скъпа - едно сложно запитване в последната версия на ChatGPT може да струва 1-2 долара. Изпълнете 20 за един час и ще надхвърлите медианната почасова заплата в САЩ.

Тези разходи ще намалеят, но може да минат години, преди технологията да стане достатъчно евтина за масово разпространение.

Шефовете, които се притесняват за личните данни и сигурността, редовно казват пред The Economist, че не желаят да изпращат данните си за промяна на модели, които се намират на друго място. Проучванията сред малките предприятия не са обнадеждаващи. Едно от тях, проведено от GoDaddy, компания за уеб хостинг, показва, че около 40% от американските фирми не се интересуват от AI инструменти. Технологията несъмнено е революционна. Но дали бизнесът е готов за революция? 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved