Майкъл Фан: Преди повечето хора ходеха на църква. Сега играят видеоигри. Заради нуждата от забавление

Какви игри доминират? Важи ли правилото 80/20, или има стотици и хиляди важни игри?

Платформата Steam е Amazon за видеоигри. Само на нея всеки ден се появяват по 30 нови игри. Миналата година ходих на game jam, хакатон за видео няколко седмици поред. Всяка седмица на Западния бряг има събитие, на което хората се събират, за да създават игри. Но кои са големите игри? Игра като Impact има 50 милиона играчи. Игри като War of Warcraft имаха по време на пика си 15 милиона играчи. Counterstrike съществува от 2 десетилетия и все още има 2 милиона играчи във всеки един момент. Съвсем наскоро 20 милиона играчи купиха сингъл плеър играта Elden Ring.

Има ли тогава постоянно експериментиране в създаването на игри и гейминга?

И точно това прави видеоигрите толкова интересни. Не се отнасят само до един победител. Това не е Facebook, Snap или подобни. Продажбата на Elden Ring в над 20 млн. бройки не означава, че Zelda също няма да продаде огромно количество. И това е така, защото има безброй вкусове; така че каквито и да са вашите предпочитания, вероятно може да намерите игра, която да се хареса на вашия уникален вкус.

Кои са любимите ви игри?

Трудно е да кажа, защото постоянно се сменят, като любимата ви книга или филм. И моите вкусове се променят. Започнах все повече да се занимавам с видеоигри, които не могат да бъдат възпроизведени от друг тип среда. През последните 15 години, особено с напредването на чиповете и графичните карти, много игри започнаха да имитират холивудските филми. Играта The Last of US е като филм. Всъщност сериалът на HBO The Last of US е адаптация на видеоиграта. Останах доволен от него, защото най-накрая направихме сериал, който беше толкова близо до играта. Но бях и тъжен, защото разбрах, че сериалът всъщност е по-добър от играта. И може би това означава, че най-добрият жанр са филмите, а игрите са подгрупата. И сега се интересувам от игри, които не могат да бъдат превърнати във филми.

Вероятно можете да направите добър филм по Elden Ring или Prey, но никога няма да разберете защо тези игри са толкова добри. Или пък ролеви игри като Dungeons and Dragons. Филмът никога няма да разкрие защо хората, които играят тези игри, ги обичат толкова много. А става въпрос за свободата да имаш избор, да бъдеш това, което искаш да бъдеш. Голям фен съм на играта Planescape Torment.