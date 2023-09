Естонската Nortal купува основаната в България Questers за 8.5 млн. евро

С центъра на бизнеса в София

Пред "Капитал" Александър Дрангажов заяви, че ще може да коментира сделката след време. При придобиването от TPXimpact преди шест години той излезе като акционер и остана изпълнителен директор на бизнеса, като в София е основният екип разработчици. През последните години българското дружество "Куестърс България" не е спирало да расте - приходите за миналата година са 27.6 млн. лв. Компанията е удвоила оборота си само за последните три години - през 2019 г. те са били 13.5 млн. лв. Освен очевидният ефект на пандемията върху резултатите на компанията, такъв личи и в броя на служителите, при това още от преди коронавируса (виж таблицата). Според балтийската новинарска агенция BNS общите приходи на Questers са 13.1 млн. паунда (15.2 млн. евро) при EBITDA от 1.3 млн. паунда.

Клиентите на Questers са от Европа, Великобритания и САЩ. Те разширяват бизнеса си, като интегрират български ИТ специалисти в собствените си екипи за разработване на IT платформи и приложени. Questers създава екипи за сектори като медии, финанси, застраховане, е-търговия, киберсигурност и др. Например, един от големите й клиенти е News Corp. чрез News UK, групата зад вестници като The Times и Sunday Times. Българският екип, за който и в момента се търсят още хора, разработва решения за уеб сайтовете и аудио и видео платформите на различните издания и радиа в групата. Questers беше и една от причините британският онлайн гигант Ocado да избере България през 2016 г. за свой център за разработки. Първоначално българската компания беше партньор на Ocado като осигуряваше целия й нужен екип от IT специалисти тук. Впоследствие британците се отделиха в собствена компания, която вече има около 200 души в София. Questers работеше и с IT екипа на Dow Jones в София като партньорството между двете компании създаде нови специалисти за DJ. Сред останалите клиенти са гиганти като Bosch, Cargill, Logitech и др.

От своя страна новият собственик Nortal първоначално стана известен като един от големите партньори на естонското правителство за дигитализирането на всякакви услуги (проектът e-Estonia). Компанията изгради оперативната система за структурните фондове на Министерството на финансите, както електронната система за осигурените в страната, а също и информационните данъчни и здравни платформи. Впоследствие услугите на Nortal в този сегмент бяха ползвани и от клинети като германското и оманското правителство. Над 80% от приходите на групата вече идват извън Естония, а приходите й за 2021 г. достигнаха 131 млн. евро при над 1000 служители в различни държави. Разраставането ѝ обаче далеч не е само органично, а движено и от придобивания подобно на това в България.

Продажба под лек натиск

Продавачът TPXimpact, която е листвана на алтернативния борсов сегмент AIM в Лондон, обяснява проджабата с фокусиране в основните си направления и компетенции и най-вече в услуги за дигитална трансформация, където вижда още потенциал за "значителен растеж". От там обявяват, че 2/3 от очакваните 7.5 млн. паунда постъпления ще отидат за погасяване на настоящи задължения, а останалите ще бъдат вложени в разрастване на основните ѝ направления.