Джейсън Кинг: Хибридният режим на работа може да е ефективен само с активното участие на служителите

На 28 октомври ще се проведе форумът The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies , организиран от "Капитал" и "Кариери". Събитието ще бъде в хибриден формат и има за цел да отговори на някои от основните въпросите на мениджърите, специалистите по човешки ресурси и служителите, за бъдещето на работните процеси и организирането им в компаниите. Сред темите, които ще засегнат лекторите на събитието, ще бъдат още дистанционната работа, менталното здраве, дигитализацията и привличането на таланти. Билети за The Future of Work Summit може да закупите от тук