Александър Димитров, А1: Искаме да станем най-големият системен интегратор в България

И трите български оператора залагат и инвестират значителни средства в развитието на 5G мрежите си - услуга, чийто старт беше даден преди година, макар и телекомите да следват различни стратегии и цели. През есента на миналата година от БТК обявиха, че пускат своя търговска 5G мрежа, макар и чрез споделяне на честоти. Няколко месеца по-късно същото направи и "А1 България", като в кампанията си подчертаваха, че са първите, предлагащи истински 5G услуги и скорост, и започнаха да покриват големите градове и курорти. "Теленор" пък предложи такива услуги от началото на юни. За развитието на мрежата допринесе и раздаването на 5G честоти в обхват 3.6 GHz през тази година. За да се разграничи от конкурентите си, "А1 България" обяви, че ще използва името 5G Ultra за тези си услуги и кампания сред клиентите чрез изграждането на станции от ново поколение. Компанията работи с Nokia и Ericsson за мрежата си и използва 5G честоти в обхват 3600 MHz. За бъдещето на 5G услугите и развитието на бизнеса на "А1 България" през тази и следващата година "Капитал" разговаря с главния изпълнителен директор на телекома Александър Димитров.

Каква е равносметката ви за 5G една година след старта на услугата?

Според нас изиграхме ролята на катализатор на българския пазар. Ние сме първите, които инвестирахме в истинска 5G мрежа. Когато обявихме търговския старт на услугата, останалите играчи много бързо започнаха да се опитват да наваксват, което е положително за развитието на целия пазар. Факт е, че в момента сме единствените, които имаме истински гигабитови 5G скорости, и вярваме, че сме на прав път, щом двата други оператора искат да ни последват и започват да изграждат подобен тип 5G мрежа. Смятаме, че имаме сериозно преднина от около 18 месеца пред тях.

Равносметката е, че броят на активните абонати на 5G услуги се е увеличил почти пет пъти, а трафикът през 5G Ultra - почти осем пъти, от търговския старт досега. Все повече хора започват да свикват с високите скорости. В момента средно един 5G клиент има 3.5 пъти по-висока скорост от 4G.

В нашата 5G мрежа имаме около 80 000 телефона, които са съвместими с 5G, и половината от тях го използват. Забелязваме, че потреблението на данни нараства почти два пъти спрямо 4G. Което означава, че има потенциал в технологията и ще продължаваме да я развиваме със сериозен размах, за да продължим да бъдем технологичният лидер в страната. За 2020 и 2021 г. сме вложили в 5G мрежата ни общо 56.6 млн. лева, а през следващата година планираме инвестиции на стойност още 40.9 млн. лв.

Колко модела смартфони предлагате с 5G възможности и колко ще предложите през следващата година?

Мислите ли, че 5G вече има значение при избора на телефон за клиента?

Но 4G е достатъчно бърза технология, поне за потребителите...

А на какво се дължат тези високи скорости?

Какви други услуги ще предлагате в комбинация с 5G услуги на крайните клиенти?

Кога прогнозирате 5G да достигне пълния си потенциал като скорост и предлагане тук?

В Плана за възстановяване има предвидени средства за развитие на инфраструктурата. Какви са очакванията ви от него по отношение на телеком сектора?

Консултирали ли са се с вашия сектор от правителството при изготвяне на плана?

Какви са очакванията ви за финансовата 2021 г.? Кои услуги растат?

Около 40 са в момента, а що се отнася до бъдещето - зависими сме от производителите. В момента на пазара на телефони има същия недостиг на чипове, каквито и при колите, компютрите и друга техника. През второто и третото тримесечие почти всички производители започнаха да произвеждат и среден клас телефони, което ни даде възможност да разширим асортимента и да достигнем до по-широк кръг от хора. На никого не му се дават 2500 лв. за телефон само за да има достъп до 5G. Започва предлагането и на първите таблети с 5G, както и очакваме първите смартфони в ниския клас, за да обхванем целия спектър на пазара.Средно в България хората си сменят телефоните на две години и половина. Ние сме една от страните, където потребителите обичат да са с по-нови модели. А 5G е единствената разлика и иновация от последните две-три години в технологиите на телефоните. Така че вярваме, че тази тенденция ще продължи и в следващите две години 5G ще стане нормалният стандарт. Защото технологията позволява много повече от просто висока скорост. Масовото й навлизане ще развие edge computing, телемедицина, самоуправляващи се автомобили, IoT и други важни приложения за бизнеса и обществото.България е на едно от първите места по скорости и за много хора 4G скоростите са по-високи от домашния им интернет. Това ни поставя в още по-трудна ситуация, защото нашите клиенти са свикнали с такава услуга за разлика от други страни, където средните скорости на 4G са два пъти по-ниски от България.От една страна, на конкуренцията, а от друга - на навика на хората да използват високи скорости. За разлика от много от западните пазари високоскоростният фиксиран интернет тук е много разпространен, а другаде все още разчитат на ADSL технология или на кабелен интернет.За крайните клиенти освен скоростта и времезакъснението най-голямата полза на 5G е възможността да се свържат голям брой устройства - стотици пъти по-голям брой спрямо 4G. Което ще даде възможност на останалите технологични компании да си развият още техните продукти - климатици, телевизори, видеонаблюдение и т.н. Всякакъв вид дистанционни измервания ще станат далеч по-лесни. Допълнително видеостриймингът във високо качество ще стане много по-бърз и достъпен.За да достигне пълния си потенциал, 5G има нужда от няколко неща. На първо място, подходяща регулаторна рамка - държавата трябва да освободи необходимия спектър. Втората предпоставка за достигане на пълния потенциал е да има покритие навсякъде и ние работим по този въпрос. И третото условие да има достатъчно крайни устройства, които да можеш да използваш. Според мен тези неща ще навлязат много бързо в живота на хората, вижда се вече от развитите пазари. България много бързо наваксва в това отношение.От това, което се вижда в целия план за всички европейски страни, дигитализацията, 5G свързаността и киберсигурността стават едни от най-важните компоненти на бъдещия цифров пазар в Европа. За да се случи това, трябва да се направят няколко стъпки, които вече са взети предвид. Едното е развитието на 5G инфраструктура по пътните артерии, за да се осигури възможността за автономни коли, свързани устройства, следене на пратки и т.н. Другото е развитие на оптична инфраструктура в отдалечените райони, за да може да се осигури достъп до 5G. За да направим покритие в някой отдалечен район, със сигурност до него трябва да има някакъв вид оптична свързаност, за да свържем 5G клетката с основната мрежа. Вярваме, че Планът за възстановяване ще помогне много на България в дигитализацията, за да има високоскоростни услуги навсякъде в страната.По време на подготовката имаше няколко работни групи, в които ние и останалите оператори участвахме. Някои от нашите забележки бяха взети предвид, други не, което е нормално. Вярваме, че в момента планът е балансиран, направен е добре, остава въпросът колко бързо ще бъде одобрен. И още по-големият въпрос е как ще бъде изпълнен от бъдещото правителство, защото дяволът е в детайлите. До момента българската държава няколко пъти е показвала, че не е добър стопанин по отношение на евросредства. За съжаление много малко бе постигнато в изграждането на широколентов интернет в малките населени места по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. въпреки огромните средства, които бяха заделени. В допълнение към това бяха заложени и много високи цели в Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, а именно 100% покритие с поне 30 Mbps до 2020 г. Много се надяваме този път да имаме точно обратните примери и да покажем, че отпусканите средства могат да инвестирани на места, които ще помогнат да се повиши конкурентоспособността.Деветмесечието на годината ни показва, че имаме шанс за добра година. За третото тримесечие общите ни приходи достигнаха 144.9 млн. евро - с ръст 13.3%, а печалбата - 56.9 млн. евро, с ръст 9.1%. Към момента продължаваме да се движим с двуцифрен ръст на оборота и почти двуцифрен на печалбата. Тези неща се дължат на няколко промени в компанията. На първо място, навлязохме в няколко нови територии. Ексклузивното спортно съдържание дава плодове - каналите MAX Sport се развиват много добре и са единият източник на ръст на приходите. Вторият е навлизането ни на ICT пазара, където се опитваме да доставяме на нашите клиенти все по-сложни технологични решения, свързани със Software as a Service, Infrastructure as a Service, киберсигурност и др. Имаме партньорства с едни от най-големите технологични фирми като Cisco, Dell, SAP, IBM, f5. Очакваме тази година да завършим с приходи поне 90 млн. лв. от този тип услуги, което ни поставя на едно от първите места като ICT компания в страната. Това ни дава възможност и да имаме по-близък контакт с нашите клиенти и да им предлагаме много повече услуги, защото отдавна не сме компания, която предлага само свързаност. А1 се превръща от telco в techco и тази трансформация е важна не само за нашето представяне, но и за разширяването на ползите и стойността за нашите клиенти. За последната година сме наели повече от 200 нови служители, които работят в областта на IT и ICT развитие, SAP консултации и др. Това ни помогна да сме много по-конкурентни на пазара, особено в тази пандемична обстановка.

Третият основен източник на приходи е продажбата на устройства, където традиционно сме много силен играч, и то не само при смартфоните, а и при компютри, телевизори, високотехнологични аксесоари и др.

По отношение на веригата на доставки на устройства как работите - с компанията майка или с местни дистрибутори?

Ще увеличавате ли още спортните канали?

Започнахте да предлагате самостоятелно приложение за смарт телевизор. Това ли е бъдещето на доставката на тв съдържание според вас? Работите ли върху други подобни проекти?

БТК продължава да изкупува регионални доставчици на телевизия и интернет. По ваши наблюдения как това ще се отрази на пазара?

Планирате ли и вие придобивания на оператори или фирми от други сектори?

Кои са сферите, в които виждате най-голям потенциал за развитие през 2022 г.?

И с двете. Част сме от голяма група - Telekom Аustria Group, имаме и мексиканските ни акционери America Movil, което ни помага да получаваме добри цени. От друга страна, начинът на управление на групата е направен така, че да можем да се възползваме и от гъвкавостта на местните доставчици и по този начин да извлечем най-доброто и от двете.В момента с четири канала успяваме да покриваме повечето от съдържанието, което имаме. Факт е обаче, че има дни, когато футболните мачове доминират и директното им излъчване се отразява на спортовете с по-малък интерес като тенис, волейбол, баскетбол. Гледаме различни решения, имаме вариант и да разширим нашето онлайн стрийминг присъствие, за да използваме цялото съдържание. Обмисляме и възможност да направим и един или два специализирани канала за по-нишови спортове.Да, неслучайно наричаме нашия продукт безкабелна телевизия. Приложението за смарт телевизори се приема много добре, има сериозен интерес, защото е по-удобно. Няма нужда от инсталация, от второ дистанционно и същевременно потребителят има всички предимства на интерактивната телевизия. Вярваме, че това е бъдещето - изборът на съдържание ще е все по-голям фактор при развитието на телевизионна услуга. В момента приложението ни работи за смарт телевизори Samsung и LG, които преобладават на пазара, но скоро ще го предложим и за Android TV.Окрупняването на пазара е нормално и нужно за българския пазар. Всеизвестен факт е, че повечето от по-малките оператори не са от най-честните конкуренти. Много от тях не плащат за съдържание, дължат ДДС, често мрежите им са незаконни. Вярваме, че консолидацията на пазара ще помогне в посока за изсветляване на този бизнес. От друга страна, съвременните телекомуникации изискват много инвестиции и повечето от малките компании не могат да си позволят внедряването и развитието на най-модерните технологии. Така че в крайна сметка вярваме, че консолидацията е добро нещо. Помните, че преди няколко години и ние купихме най-големия тогава оператор на пазара. Времето ще покаже дали стъпката на нашите конкуренти е правилна или не. Ние имаме достатъчно добро покритие в страната - достигаме с оптичен интернет до над 1.7 млн. домакинства. Предлагаме и сателитна телевизия, а споменатото приложение за смарт телевизори може да работи и върху инфраструктура на друг оператор. Така че бих казал, че имаме покритие в цялата страна.Непрекъснато гледаме за потенциални възможности за придобиване. Вярваме в консолидацията, но за нас е важно, ако ще купуваме компания или бизнес, тя да допълва основния ни фокус. В момента разглеждаме няколко компании и предстои да вземем решение.Последните години показаха, че свързаността вече е комунална услуга. Всe повече хора и бизнеси се нуждаят от повече свързаност, дали ще е вкъщи, в офиса, на път или другаде. Това е нашият основен бизнес и ще продължаваме да инвестираме в него. Със сигурност 5G е основният фокус тук. В допълнение имаме амбицията да станем най-големият системен интегратор в България, който да предлага пълното портфолио - от софтуер до хардуер и системна интеграция. Искаме да сме добър партньор на бизнеса и в две други области - автоматизация на техните производства и киберсигурност.