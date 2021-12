Елвин Гури и Атанас Добрев продават албанския телеком ONE на близката до Орбан 4iG

В случай че двете сделки бъдат одобрени от регулатора, това би направило унгарската 4iG безспорния лидер на телеком пазара в Албания. В мобилната телефония общият пазарен дял в стойност би бил малко под 50%.

Вероятно при сделката за ONE инициативата е била от страна на унгарския купувач, който би платил премия за втория телеком. В медиите няма и информация българските инвеститори да са планирали конкурентна процедура за продажба на участието си.

Продавач и купувач

Серийният предприемач Елвин Гури заедно със Спас Русев се договориха да купят ONE, тогава все още Telekom Albania, през януари 2019 г. Сделката бе официално завършена няколко месеца по-късно. Междувременно Русев беше заместен като инвеститор от Атанас Добрев, тогава изпълнителен директор на БТК. През лятото на 2020 г. официалното име на компанията бе сменено на ONE Telecommunications. Преди това телекомът бе собственост на Deutsche Telekom през дъщерната компания ОТЕ. Сделката стана чрез дружеството "Албания телеком инвест", което държи 98.9% от всички акции в ONE Communications.

Купувачът 4iG е технологична компания, която отскоро е свръхактивна с покупки в региона. За 2020 г. компанията отчита приходи 57.7 млрд. унгарски форинта, или 160 млн. евро, и печалба 5 млрд. форинти, или 13 млн. евро. Броят на служителите към края на 2020 г. е 924, но всички показатели не взимат предвид огромния брой покупки на компанията през последните две години. Само за последните шест месеца бяха обявени сделките за ONE и ALBTelecom заедно с придобивания на унгарския телеком Antenna Hungaria, унгарското поделение на румънския телеком DIGI, както и бизнесът на Telenor в Черна гора, който бе собственост на унгарската PPF, собственик на "Теленор" и bTV в България.