Суецкият канал беше освободен от кораба, подготвя се за отваряне

Да се готвят застрахователите

Блокирането на важния морски път, през който се извършват 12% от обема на световната търговия, ще създаде вълна от застрахователни претенции от всички засегнати - от компаниите в корабния бизнес до тези в суровинния. Собствениците на стоките на борда на Ever Given и други кораби, закъсали, защото най-бързият воден път, свързващ Европа с Азия, беше затворен 6 дни, ще поискат плащане от своите застрахователи. А застрахователите на товари на борда на свой ред ще предявят искове срещу собствениците на Ever Given, които ще се обърнат към своите застрахователи за защита, пише Bloomberg.

Както заявява Крис Гривесън, партньор в юридическата компания Wikborg Rein в Лондон: "Това е сценарий от типа Армагедон." Сред застрахованите стоки е самият кораб. Това обикновено се покрива навсякъде в региона от 100 до 200 млн. долара според застрахователния брокер и съветник по риска Marsh. Но изплащането ще зависи от това колко голяма е щетата. Ако се използва подхода "обща авария" (general average) - който включва споделяне на разходи между всички заинтересовани страни, изплащанията, които ще достигнат милиони, стават много сложни. "Това добавя огромна сложност към уреждането на окончателното искане", каза Маркус Бейкър, ръководител на морската практика в Marsh.

Докато тези, които се занимават с моделиране на големи рискове, все още не публикуват прогнози, евентуалното изплащане на застраховката на кораба ще обхване цял набор от застрахователни сектори. Пряко ангажирана в процеса е британската P&I Club - една от тринадесетте групи, застраховаща отговорността пред трети страни на световните корабни пазари. Компанията заяви, че ще разгледа всички валидни искове.