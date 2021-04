Какво показа кризата в Суецкия канал

Тед Мабли от американската Polarix Partner определя много точно ситуацията: "Веригата за доставки в индустрията е дълга няколко мили, но е дълбока само една осма от инча", казва той пред Financial Times. Новият генерален директор на Световната търговска организация Нгози Оконджо-Ивеала смята, че глобалната търговска система се е представила доста добре на фона на големите страхове преди година заради недостига на важни медицински продукти. Това се дължи отчасти на армията от 1.6 млн. моряци, много от които пътуват с месеци. Те са част от установения модел за доставки, усъвършенстван от компании като Amazon и Alibaba и от сложна мрежа от транспортни и логистични фирми. По време на пандемията потребителите в богатите страни увеличиха консумацията на стоки, а онлайн доставките скочиха рязко. Блокирането в Суецкия канал следва поредица от събития, които застрашиха гладкото протичане на световната търговия. Само пет дни преди корабът Ever Given да заседне, пожар в завод за чипове на Renesas Electronics в Япония заплаши допълнително автомобилния сектор, който се опитва да преодолее дефицита. Конкурентите NXP и германската Infineon бяха принудени да затворят своето предприятие за чипове в Остин, Тексас, за един месец заради арктическия студ. Те бяха отворени едва наскоро. Студът спря почти цялото нефтохимическо производство в Тексас, засягайки доставките на три от най-важните полимери - полиетилен, полипропилен и поливинилхлорид. Това удари допълнително производителите на автомобили. Пандемията вече разкри слаби места в глобалните вериги за доставки. Тарифите за контейнерни превози са се утроили за последната година, тъй като компаниите, които контролират морските превози, намалиха капацитета си в очакване на спадащо търсене. Сега доставката на 40-футов контейнер от Източна Азия до западното крайбрежие на САЩ струва около 4000 долара при 1500 долара в началото на 2020 г.