Sony гледа към пазара на електрически автомобили

Sony проучва по-сериозно възможността да влезе на пазара на електрически автомобили със свой модел. Ако това се случи, японската компания ще се присъедини към технологични конкуренти като Xiaomi и Foxconn, които стават част от развиващата се индустрия. Главният изпълнителен директор на Sony Кеничиро Йошида обяви създаването на дъщерната компания Sony Mobility по време на технологичното изложение CES 2022 в Лас Вегас.

Технологичният гигант представи и прототип на електрически автомобил от типа SUV по време на събитието, макар че не даде информация за цената или датата на пускане на пазара. Sony е лидер в изработването на сензори за автономни и самонаблюдаващи се превозни средства. Новият автомобил използва същата платформа за електрически превозни средства като представения преди 2 години седан Vision-S, който започна тестове в Европа през декември 2020 г.

"Проучваме възможността за търговско пускане на Sony EV. С нашите технологии за изображения и сензори, облачни технологии, 5G и развлекателни технологии, съчетани с майсторството ни в областта на съдържанието, вярваме, че Sony е добре позиционирана като компания за творчески развлечения, за да преосмисли мобилността", обяви Йошида.

Разкриването на плановете на компанията доведе до покачване на цените на акциите й с над 4% в сряда, което допълнително повишава тяхната стойност след ръста от предния ден заради успеха на филма Spider-Man: No Way Home през празничния сезон, съобщава Financial Times.