Дефицитът на полупроводници ще тежи на британския автопазар и тази година

Недостигът на полупроводници ще продължи да вреди на автомобилния пазар във Великобритания през тази и следващата година, предвижда The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). По данни на организацията регистрацията на нови автомобили през изминалата година се е повишила с 1% до 1.65 млн. спрямо 1.63 млн. през 2020 г. Преди последното покачване на случаите на коронавирус на Острова SMMT прогнозира около 1.96 млн. нови автомобила за 2022 г., съобщава Reuters.

"Годината не е добра, а следва също толкова лоша година", заяви изпълнителния директор на SMMT Майк Хоуз във връзка с влиянието на недостига на чипове върху продажбите, който прекъсна възстановяването след пандемията. По негови думи един автомобил се нуждае от 1500 до 3000 полупроводника, които се използват във всичко - от сензори за спирачки до сервоусилватели и системи за развлечение.

Проблеми и в други страни

Британските производители на автомобили не са единствените, които са пострадали от недостига на компоненти. През първата половина на декември Mercedes обяви, че ще удължи периода на поддръжка на своя завод в Унгария до 1 месец, приключващ на 12 януари, поради недостига на необходимите компоненти. Проблеми се забелязват и в завода на Nissan в британския град Съндърланд, в който поради затрудненото производство през изминалата година компанията започва да съкращава персонала. Skoda също така удължава коледната си ваканция до 10 януари поради затруднени доставки. Според Nissan и Renault недостигът на полупроводници ще продължи до средата на 2022 г.

Разрастване на пазара за електромобили във Великобритания

Според SMMT около 20% от новите автомобили, продадени на Острова, са изцяло електрически модели или хибриди. Изцяло електрическите модели са 11.6% от продажбите през 2021 г. - повече от общия брой за периода между 2016 и 2020 г., като през декември те са достигнали близо 25%. Хибридите на свой ред представляват 8.9% от продажбите.