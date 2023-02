"Мail Boxes Etc. България" (MBE) – логистика и маркетинг "по мярка" на малкия и средния бизнес

Визитка



Инж. Емил Ботушаров е мениджър с дългогодишен управленски опит в IT и телеком индустрията. Заемал е ръководни позиции в международната компаниа Aviat Networks (предишната Harris Stratex Networks, a Harris Corp. company). От 2018 г. насам е главен изпълнителен директор и член на управителния съвет на ITA Group Bulgaria, а през 2021 г. придобива мастър лиценз за страната ни на международния лидер в сферата на логистиката Mail Boxes Etc. и създава "МВЕ България".



Има бакалавърска степен по "Мобилни комуникации" от университета "Уестминстър" в Лондон, магистърска степен по "Управление и предприемачество" от университета "Риджънт" в Лондон, както и две глобални магистърски програми за лидери (Global Executive MBA) от Университета по икономика във Виена (Wirtschaftsuniversität Wien) и Университета в Минесота (University of Minnesota - Carlson School of Management).