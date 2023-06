Италия ограничи влиянието на китайската Sinochem в Pirelli

Италия е лишила китайската Sinochem от влиянието ѝ като най-голям акционер в производителя на гуми Pirelli, отнемайки ѝ правото да назначава изпълнителен директор или да определя стратегията на италианския производител. Правителството на премиера Джорджа Мелони аргументира новите ограничения за Sinochem, която притежава 37% в италианската компания, с опасения за националната сигурност, свързани с възможността за злоупотреба с технологиите на Pirelli, както и на намесата на Китайската комунистическа партия.

Правителствената заповед, видяна от Financial Times, дава на Camfin - частното инвестиционно дружество на изпълнителния директор на Pirelli Марко Тронкети Провера, притежаващо 14% от компанията - неограниченото право да назначава главния изпълнителен директор. Според заповедта на Sinochem, която притежава своя дял чрез China National Rubber Company (CNRC), също така ще бъде забранено да участва във вземането на решения за "сливания и придобивания, продажби, отделяне или листване на финансови инструменти" на Pirelli.

Pirelli също така трябва да отказва искания, включително за обмен на информация, от китайската State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC). Двете компании също така ще трябва да поддържат отделно своите функции по управление на финансите и обединяване на парични средства. На Sinochem е наредено да се въздържа от всякаква намеса, която би могла да предположи, че решенията на Pirelli са "следствие от натиск" от страна на Пекин.