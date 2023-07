Ще бъдат ли северните морета новата лятна дестинация в Европа

Юли 2023 г. ще бъде най-горещият месец в историята Юли 2023 г най-вероятно ще бъде най-горещият месец, регистриран в историята. Световната метеорологична организация на ООН (СМО) и службата за изменение на климата Коперник на Европейския съюз заявиха в съвместно изявление, че е "изключително вероятно" юли 2023 г. да счупи рекорда. Наблюдаващите организации прогнозират средната глобална температура за този месец да бъде поне с 0,2 C по-топла от юли 2019 г., бившият най-горещ месец в 174-годишния рекорд на наблюдение, според данни на ЕС. Разликата между сега и юли 2019 г. е "толкова значителна, че вече можем да кажем с абсолютна сигурност, че това ще бъде най-топлият юли", каза климатологът от Лайпциг Карстен Хаущайн.



Юли 2023 г. се оценява на приблизително 1,5 градуса по Целзий над средната стойност от прединдустриалната епоха.



"Промените в климата са тук. Ужасяващи са. И това е само началото", каза генералният секретар на ООН Антониу Гутериш тази седмица. И допълни, че ерата на "глобалното затопляне е отминала, а сега идва ерата на глобалното сваряване".



Обикновено глобалната средна температура за юли в света е около 16 C (това включва у зимата в Южното полукълбо). Но този юли тя се покачи до около 17 C.



Ранни климатични записи - информация, събрана от сондажи в ледени ядра и дървесни пръстени, предполагат, че Земята не е била толкова гореща от 120 000 години.



Планетата е в ранните етапи на климатичния феномен Ел Ниньо, който обикновено доставя по-високи температури по целия свят. Въздействието на Ел Ниньо се очаква да достигне своя връх по-късно тази година и ефектите му да се усетят по-силно през 2024 г., но според учени той вече е започнал да помага за повишаване на температурите.