Бил Гейтс е най-големият земевладелец в САЩ

Информационната организация Mother Jones съобщава през май минала година, че все повече инвеститори закупуват земеделска земяq без да участват реално в селското стопанство. По данни на Министерството на земеделието в САЩ близо 30% от земеделската земя на територията на страната се отдава под наем от собствениците.

Критики срещу Бил Гейтс

В момента съоснователят на Microsoft притежава обработваема земя на територията на 19 щата. Тя реално се държи от холдинговата компания Cascade Investment, която е собственост на Бил Гейтс и управлява инвестициите на милиардера. По думите на главния инвеститор на компанията Майкъл Ларсън земята, която Cascade притежава, има 7 пъти по-голяма площ от Манхатън.

Бил Гейтс не е единственият земевладелец, който държи толкова много обработваема земя. Неговата собственост привлича особено внимание, тъй като той се опитва да си създаде име на защитник на мерките срещу климатичните промени. Джон Куотърман, фермер от щата Джорджия и защитник на околната среда, заявява пред NBC, че е очаквал Бил Гейтс да насърчи по-устойчиви практики в земеделието, но придобиването на земята не е променило много. От Националния фермерски съюз добавят, че засиленото закупуването на земеделска земя от собственици, които отдават земята под наем, може да доведе до практики, които вредят на околната среда. Гейтс и други богати земевладелци са критикувани и за това, че допринасят за концентрацията на собственост върху земята. Тъй като те обикновено са в състояние да дадат по-високи оферти от тези, които местните земеделски стопани могат да си позволят, все по-малко хора в крайна сметка притежават собствена земеделска земя.

Други смятат, че инвестициите на Бил Гейтс в земеделска земя може да са свързани с вложенията му в разработки в областта на селското стопанство, изменението на климата и в Impossible Foods. "Моята инвестиционна група избра да направи това. Това не е свързано с климата. Селскостопанският сектор е важен", заявява Бил Гейтс в АМА (Ask Me Anything) в Reddit.