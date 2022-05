Защо плодовете и зеленчуците днес са по-малко хранителни от преди

Щандовете с цветни зеленчуци и плодове по пазари и в хипермаркети неудържимо привличат потребителите със сочния си вид и с обещание за здравословни ползи. Всички знаят, че те са незаменим и изключително важен източник на витамини и други хранителни вещества. В последните 60-70 години обаче в съдържанието им е настъпила промяна - модерните култури са загубили значителна част от хранителната си стойност. Купата салата от днешния ви обяд, разбира се, продължава да е несравнимо по-хранителна от пакет чипс, но вероятно съдържа с близо една трета по-малко протеин, калций, фосфор, желязо, витамини и т.н., отколкото купата салата, която са консумирали вашите баба и дядо.

Това е доказано вече с множество изследвания, а основните причини за тази тревожна хранителна тенденция са съвременното високоинтензивно земеделие, което изтощава почвите, новите устойчиви сортове с високи добиви, както и донякъде глобалното затопляне.

Това не са безобидни факти. По-ниските нива на хранителни вещества в диетата могат да причинят и задълбочат вече съществуващи обществени здравословни проблеми. И докато по-богатият свят може да компенсира с изкуствени хранителни добавки, то за страни, които страдат от продоволствени проблеми и глад, тези факти са особено проблемни.

Какво ни казва науката

През 2004 г екип изследователи от Тексаския университет публикува първото голямо, знаково проучване в Journal of the American College of Nutrition. по този въпрос. Те са изучавали големи масиви хранителни данни на Министерството на земеделието на САЩ от 1950 и 1999 г. за 43 различни вида зеленчуци и плодове и са открили значителен и постоянен спад в количеството протеин, калций, фосфор, желязо, рибофлавин (витамин В2) и витамин С в тях за този половин век.