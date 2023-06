"Грейнстор": След като цените изкачат Еверест, единственият път е надолу

Фиг.2. Източник: Bank of England, Global Financial Data, Homer and Sylla " history of Interest Rates"

Към средата на 2023 г. в САЩ лихвеният процент е 5.25, а в Европа ЕЦБ достигна 3.75 и ще продължи да се вдига до 4+. Тези нива ще се задържат, докато инфлацията бъде свалена до 2%, и това неизбежно ще доведе до финансови трусове, които имат потенциал да намалят употребата на всички суровини, ако станем свидетели на спад в консумацията. Не по-малко важен е фактът, че при скъпи пари всички индустриални консуматори намаляват запасите си, за да намалят финансовите си разходи.

Пазарът на зърнени и маслодайни култури е под огромно политическо влияние. Цените до голяма степен могат да се регулират чрез мандатите за биогорива, защото близо 1/4 от световната реколта бива преработвана в биодизел и биоетанол. Бразилия, САЩ, Европа, Малайзия, Индонезия са огромни преработватели на царевица, рапица, соя и палмово масло за гориво. От една страна, е напълно възможно всяка от тези държави да увеличи мандата си за биогориво до такава степен, че да доведе до сериозни корекции в ценовите нива на световните пазари. От друга страна, трябва да си зададем въпроса колко време ще консумираме слънчева енергия чрез горене на хранителен ресурс, след като имаме опцията да го консумираме директно чрез слънчеви панели и водородни горивни клетки.

Екипът на "Грейнстор"

В заключение искам да подчертая, че световното производство на пшеница, царевица и соя се очертава да бъде по-високо спрямо предната година. Повишаващите се лихви неизбежно ще доведат до спад в консумацията и финансови затруднения при фермери, преработватели и консуматори. Но дори и да има някакви проблеми с реколтите, не би следвало да сравняваме цените тази година с тези от турбулентния период 21/23, а с нивата им между 2012 и 2020 г., когато нямаше ковид-19 или активна война в Украйна. Ще има краткосрочни волатилни периоди, присъщи за пазарите, на които оперираме, но ценовите нива би следвало да бъдат отново типични и по-предвидими, такива каквито ги познаваме от последното десетилетие преди 2020 г.