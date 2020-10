Предизвикателствата пред лидерството по време на криза

Как се предефинира лидерството? По какъв начин кризата повлия на нуждата от преквалификация и повишаване на професионалните умения? Научи ли ни кризата, че здравето и благосъстоянието на служителите трябва да са приоритет? Как да запазим организационната култура и фирмените ценности по време на криза?

Това са само част от основните теми, които ще бъдат разгледани в новото издание на конференцията на "Капитал" и "Кариери" HR and Leadership Forum 2020: Leadership in times of crisis. Събитието, което е насочено към HR специалисти, мениджъри и ръководители на екипи, ще се проведе на 25 ноември в Sofia Event Center, а билетите са в продажба тук. Тази година конференцията ще бъде в хибриден формат.

През 2020 г. се сблъскахме с безпрецедентна криза и видяхме, че светът се промени в рамките на няколко седмици в резултат на пандемията от коронавирус. Лидери и мениджъри по човешки ресурси ще разкрият как се справят с новите и непознати задачи и предизвикателства. Сред водещите лектори са д-р Дейвид Батман, член на борда на научните съветници в института Virgin Pulse, който е специалист-консултант в областта на създаването на устойчиви превантивни здравни мерки и управление на психичните проблеми, както и Куй Нгуен Уй, професор по технологични иновации и професор по стратегия в INSEAD - световно признат специалист в обвързването на социално-емоционални фактори с изпълнението на стратегически промени и организационни иновации. От българска страна опит ще споделят Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Lidl Bulgaria, която започва кариерата си в компанията през 2002 г. като регионален мениджър продажби за регионите Щутгарт и Карлсруе, Ана Габровска, мениджър "Хора и култура" във "Филип Морис България", и много други.