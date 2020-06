В края на февруари надзорният съвет на CEZ ще реши да продаде ли българския си бизнес на "Инерком"

{"3128948":{"uptitle":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0437\u0430\u043a\u0443\u0441\u043a\u0430","title":"\u0412 \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0443\u0430\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0441\u044a\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 CEZ \u0449\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0438 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0435 \u043b\u0438 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u044f \u0441\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043d\u0430 \u0022\u0418\u043d\u0435\u0440\u043a\u043e\u043c\u0022","emission_description":"\u0412 \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0443\u0430\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0441\u044a\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 CEZ \u0449\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0438 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0435 \u043b\u0438 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u044f \u0441\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043d\u0430 \u0022\u0418\u043d\u0435\u0440\u043a\u043e\u043c\u0022.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3128946"},"3129151":{"uptitle":"","title":"\u0417\u0430\u0432\u043e\u0434\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u0022\u0410\u0443\u0440\u0443\u0431\u0438\u0441 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f\u0022 \u0435 \u043f\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u043b \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0441\u0443\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438 \u043d\u0430 2017 \u0433.,<\/strong> \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0442\u043e\u0434\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434 \u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u043a","emission_description":"\u0417\u0430\u0432\u043e\u0434\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u0022\u0410\u0443\u0440\u0443\u0431\u0438\u0441 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f\u0022 \u0435 \u043f\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u043b \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0441\u0443\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0435\u0446\u0438 \u043d\u0430 2017 \u0433., \u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0442\u043e\u0434\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0434 \u0435 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430, \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u043a.","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128820":{"uptitle":"","title":"\u0022\u0418\u043c\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430\u0022:<\/strong> <\/strong>35% \u043e\u0442 <\/strong>\u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u044f\u043d\u0443\u0430\u0440\u0438 \u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441 \u0434\u0432\u0435 \u0441\u043f\u0430\u043b\u043d\u0438, \u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043f\u043e 140 \u0445\u0438\u043b. \u0435\u0432\u0440\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u044a\u0432 \u0438\u043c\u043e\u0442 \u0432 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f<\/strong>","emission_description":"\u0022\u0418\u043c\u043e\u0442\u0435\u043a\u0430\u0022: 35% \u043e\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u044f\u043d\u0443\u0430\u0440\u0438 \u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0430\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0441 \u0434\u0432\u0435 \u0441\u043f\u0430\u043b\u043d\u0438, \u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e \u043f\u043e 140 \u0445\u0438\u043b. \u0435\u0432\u0440\u043e \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u044a\u0432 \u0438\u043c\u043e\u0442 \u0432 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f.","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3129173":{"uptitle":"\u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044f","title":"\u0411\u0440\u043e\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0421\u0432\u0435\u0442\u0438 \u0412\u0430\u043b\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d \u0431\u0440\u0430\u043a\u043e\u0432\u0435 \u0432 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u043d\u0430\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128461":{"uptitle":"","title":"\u041d\u0430\u0439-\u0433\u043e\u043b\u044f\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0433\u0430 \u0432\u044a\u0432 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f - Tesco, \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u0432\u044f \u043d\u043e\u0432\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0433\u0430 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0438 \u0441 \u043e\u0442\u0441\u0442\u044a\u043f\u043a\u0438<\/strong>, \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u0430 \u0441 \u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 Aldi \u0438 Lidl","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128426":{"uptitle":"","title":"Vodafone \u043f\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430\u0440\u044f \u0434\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438 \u043e\u0442 \u043a\u0430\u0431\u0435\u043b\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 Liberty Global<\/strong> \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0430. \u0421\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0435 14 \u043c\u043b\u0440\u0434. \u043f\u0430\u0443\u043d\u0434\u0430","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3128427"},"3128012":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 Geely \u0438\u0437\u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 Daimler<\/strong>, \u043d\u0430\u0434\u044f\u0432\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","emission_description":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 Geely \u0438\u0437\u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 Daimler, \u043d\u0430\u0434\u044f\u0432\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u044a\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128845":{"uptitle":"","title":"GM<\/strong>, \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043d\u0430 Chevrolet, \u0437\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u044f \u0435\u0434\u0438\u043d \u043e\u0442 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0438 \u0432 \u042e\u0436\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0435\u044f<\/strong>, \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430 \u0435\u0434\u043d\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0435\u043d \u0430\u043c\u043e\u0440\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 850 \u043c\u043b\u043d. \u0434\u043e\u043b\u0430\u0440\u0430","emission_description":"GM, \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043d\u0430 Chevrolet, \u0437\u0430\u0442\u0432\u0430\u0440\u044f \u0435\u0434\u0438\u043d \u043e\u0442 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0438 \u0432 \u042e\u0436\u043d\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0435\u044f, \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430 \u0435\u0434\u043d\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0435\u043d \u0430\u043c\u043e\u0440\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u043d \u0440\u0430\u0437\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 850 \u043c\u043b\u043d. \u0434\u043e\u043b\u0430\u0440\u0430.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128904":{"uptitle":"","title":"\u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f\u0442 \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0433\u043b\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430\u0442 Metro \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0443\u0434\u0432\u043e\u0438 \u043f\u0435\u0447\u0430\u043b\u0431\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u043e\u0442\u043e \u0442\u0440\u0438\u043c\u0435\u0441\u0435\u0447\u0438\u0435 \u043d\u0430 2017 \u0433.<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128419":{"uptitle":"\u041b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum","title":"\u0410\u043d\u0445\u0435\u043b \u041b\u043e\u043f\u0435\u0437 \u0420\u043e\u0434\u0440\u0438\u0433\u0435\u0441, <\/strong>\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043d\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0430\u0440\u0441\u0435\u043b\u043e\u043d\u0430","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3128420"},"3129040":{"uptitle":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u0423\u0442\u0440\u043e","title":"\u041f\u0430\u0442\u0435 \u0445\u043e\u0434\u0438 \u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u043d\u0430\u043f\u0443\u043a\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u0435\u0434 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043c\u0440\u044a\u0437\u043d\u0430\u043b\u043e \u0435\u0437\u0435\u0440\u043e \u0432 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0022\u041c\u043e\u043d\u0441\u043e\u0022 \u0432 \u041f\u0430\u0440\u0438\u0436<\/strong> <\/div> <\/div><\/div><\/div>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"1","text_position":"0","photoid":"3129156"}} \/div><\/div><\/div> <\/div> Още от Капитал декларацията за поверителност. OK С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките