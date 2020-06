Сградата на Полиграфията: от Пеевски към оръжеен търговец за 25 млн. евро

{"3129164":{"uptitle":"\u0411\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0437\u0430\u043a\u0443\u0441\u043a\u0430","title":"\u0421\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430<\/strong>: \u043e\u0442 \u041f\u0435\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043a\u044a\u043c \u043e\u0440\u044a\u0436\u0435\u0435\u043d \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0435\u0446 \u0437\u0430 25 \u043c\u043b\u043d. \u0435\u0432\u0440\u043e","emission_description":"\u0421\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u0438\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u0431\u0438\u043d\u0430\u0442 \u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 \u043e\u0440\u0431\u0438\u0442\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u041f\u0435\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0440\u044a\u0436\u0435\u0435\u043d \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0435\u0446 \u0437\u0430 25 \u043c\u043b\u043d. \u0435\u0432\u0440\u043e.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3129162"},"3129847":{"uptitle":"","title":"\u0418\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435 \u0441 3.6% <\/strong>\u043f\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u043e\u0442\u043e \u0442\u0440\u0438\u043c\u0435\u0441\u0435\u0447\u0438\u0435 \u043d\u0430 2017 \u0433., \u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u044a\u043b\u0436\u0430\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3129582":{"uptitle":"","title":"\u0420\u044a\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u041a\u0424\u041d \u0449\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0432\u0430 \u043f\u0435\u0442\u0446\u0438\u0444\u0440\u0435\u043d\u0438 \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438<\/strong> \u0441\u043b\u0435\u0434 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3129579"},"3129740":{"uptitle":"","title":"\u0022\u041c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0442\u0435\u043b\u0022 \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u0435 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0436 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 <\/strong>\u0437\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438 \u043f\u043e-\u0433\u043e\u043b\u044f\u043c \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3129738"},"3129691":{"uptitle":"\u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044f","title":"\u0414\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b \u043b\u0438 \u0435 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0438 \u0441\u0432\u043e\u044f \u043f\u0438\u043a<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128711":{"uptitle":"","title":"Audi \u0438 Porsche<\/strong> \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0441\u044a\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435\u043d \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3128713"},"3129500":{"uptitle":"","title":"Uber \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e-\u043c\u0430\u043b\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438<\/strong>, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u0431\u0438 \u0443\u043b\u0435\u0441\u043d\u0438\u043b\u043e \u043b\u0438\u0441\u0442\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0441\u0430\u0442\u0430","emission_description":"Uber \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e-\u043c\u0430\u043b\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0430\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u0431\u0438 \u0443\u043b\u0435\u0441\u043d\u0438\u043b\u043e \u043b\u0438\u0441\u0442\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0441\u0430\u0442\u0430.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3127338":{"uptitle":"","title":"\u041d\u0430\u043f\u0440\u0435\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u043d\u0438\u0434\u0436\u043c\u044a\u043d\u0442\u0430 \u0432 H&M \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435<\/strong>, \u0434\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442 \u043a\u044a\u043c \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0446\u0438","emission_description":"\u041d\u0430\u043f\u0440\u0435\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u043d\u0438\u0434\u0436\u043c\u044a\u043d\u0442\u0430 \u0432 H&M \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435, \u0434\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442 \u043a\u044a\u043c \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0446\u0438.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3128494":{"uptitle":"","title":"\u0421\u043b\u0435\u0434 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0435\u0442\u0440\u043e\u043b\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0442\u0432\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0430\u043c\u044f\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435<\/strong> \u0441 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0436 \u0438 \u043f\u043e-\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438 \u043f\u0435\u0447\u0430\u043b\u0431\u0438","emission_description":"\u0421\u043b\u0435\u0434 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0435\u0442\u0440\u043e\u043b\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0442\u0432\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0430\u043c\u044f\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441 \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0436 \u0438 \u043f\u043e-\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438 \u043f\u0435\u0447\u0430\u043b\u0431\u0438.","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3128493"},"3129723":{"uptitle":"Blockchain","title":"\u0427\u0430\u0441\u0442 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0439-\u0433\u043e\u043b\u0435\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u0443\u0442\u0438 \u0441\u0435 \u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u0430\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043d\u0430\u0440\u0435\u0447\u0435\u043d\u0430 CryptoUK, \u043a\u043e\u044f\u0442\u043e \u0449\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3129724"},"3128953":{"uptitle":"\u041b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum","title":"\u0414-\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0435\u043b \u041b\u0438\u0445\u0442\u0435\u043d\u0435\u0433\u0435\u0440, \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430 Upstream Mobility, \u0412\u0438\u0435\u043d\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3129794":{"uptitle":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u0423\u0442\u0440\u043e","title":"\u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0430\u0447\u0438 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0435 \u0441\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442 \u043f\u043e \u0441\u043d\u0435\u0436\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043a\u043b\u043e\u043d\u043e\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u041c\u0430\u0443\u043d\u0442 \u0425\u0443\u0434<\/strong>, \u041e\u0440\u0435\u0433\u043e\u043d","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"1","text_position":"0","photoid":"3129988"}}