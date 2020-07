Тема на броя: Сериалът "Върбакова купува ЧЕЗ" – какво разбрахме след края на първи сезон

{"3139251":{"uptitle":"","title":"\u0422\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u0440\u043e\u044f: \u0421\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044a\u0442 \u0022\u0412\u044a\u0440\u0431\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430 \u0427\u0415\u0417\u0022<\/strong> \u2013 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0431\u0440\u0430\u0445\u043c\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 \u043f\u044a\u0440\u0432\u0438 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3139337"},"3139390":{"uptitle":"","title":"\u0418\u0434\u0435\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0415\u0420\u041f-\u0442\u0430\u0442\u0430<\/strong> \u0435 \u0430\u0431\u0441\u0443\u0440\u0434\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e-\u0433\u043e\u043b\u044f\u043c\u043e\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043a<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3139246":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u043e e comfort letter<\/strong>, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438\u0440\u0430 LBO \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430<\/strong> \u0438 \u043e\u0449\u0435 \u0427\u0415\u0417\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438 \u0432\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3139241":{"uptitle":"\u0421\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u0447\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0418\u043d\u0435\u0440\u043a\u043e\u043c","title":"\u0413\u0438\u043d\u043a\u0430 \u0412\u044a\u0440\u0431\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430: <\/strong>\u041d\u0435 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0446\u0438. \u0421\u0430\u043c\u043e \u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0441\u043c\u0435 \u0432 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0442\u0430","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3139242"},"3138804":{"uptitle":"","title":"\u041f\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0435 \u0434\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0427\u0415\u0417, \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u0437\u0430\u0434 \u0022\u0418\u043d\u0435\u0440\u043a\u043e\u043c\u0022 \u0438\u043c\u0430 \u0440\u0435\u0434\u0438\u0446\u0430 \u0441\u044a\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u044c\u043e\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3139248":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438 \u0427\u0415\u0417 <\/strong>\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0432\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0445\u0430\u0440\u0435\u0441\u0432\u0430\u0445\u0430 \u0442\u043e\u0437\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0432 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0437 2004 \u0433. \u0438 \u0441\u0435\u0433\u0430","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138958":{"uptitle":"","title":"\u0414\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441 CEZ<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138181":{"uptitle":"","title":"\u041b\u044e\u0431\u0438\u043c\u0438\u044f\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b \u043d\u0430 \u0413\u0415\u0420\u0411<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138177":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0432 \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138175":{"uptitle":"","title":"\u0410\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e \u043a\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138997"},"3138172":{"uptitle":"","title":"\u041d\u0430\u0439-\u043c\u0440\u0430\u0447\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0434\u0435\u043d \u0437\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u0421\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a\u0438\u044f<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138178":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043f\u0430\u043d\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138621":{"uptitle":"\u041a1 \u0421\u0420\u0415\u0414\u0410\u0422\u0410","title":"\u0421\u0432\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u0431\u044a\u0434\u0435\u0449\u0438\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442<\/strong> \u0449\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0442\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b \u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f<\/strong>","emission_description":"\u0421\u0432\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u0431\u044a\u0434\u0435\u0449\u0438\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0449\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0442\u0438\u0441\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b \u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138966"},"3138364":{"uptitle":"","title":"\u0414\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432<\/strong> \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438 \u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0441\u0442\u043e\u0442\u0438\u0446\u0438 \u043c\u0438\u043b\u0438\u043e\u043d\u0438 <\/strong>\u0431\u0435\u0437 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0448\u0443\u043c \u0438 \u043e\u0431\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f","emission_description":"\u0414\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438 \u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0441\u0442\u043e\u0442\u0438\u0446\u0438 \u043c\u0438\u043b\u0438\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0448\u0443\u043c \u0438 \u043e\u0431\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138846":{"uptitle":"","title":"\u0422\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u044f\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043a\u043e\u0432\u0430<\/strong> \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0442\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0410irBnb \u0434\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435<\/strong>, \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0439\u043a\u0438 \u0448\u0430\u043d\u0441\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0438\u044f \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u044a\u043c \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u0430 \u043a\u044a\u043c \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138641":{"uptitle":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u041a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 \u0412\u0435\u043d\u0446\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041a\u0430\u0440\u0430\u0434\u0436\u043e\u0432 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0432\u044e \u0437\u0430 \u041a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b","title":"\u041d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438<\/strong> \u0449\u0435 \u0432\u0434\u0438\u0433\u043d\u0430\u0442 \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043a\u044a\u043c \u0444\u0438\u0440\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 \u043c.\u043c\u0430\u0439, \u043d\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u044a\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0449\u0435 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u0432\u044f \u0437\u0430 \u0442\u044f\u0445 \u043d\u0430 \u0441\u043b\u044f\u043f\u043e<\/strong>","emission_description":"\u041d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 \u0449\u0435 \u0432\u0434\u0438\u0433\u043d\u0430\u0442 \u0438\u0437\u0438\u0441\u043a\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043a\u044a\u043c \u0444\u0438\u0440\u043c\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 \u043c.\u043c\u0430\u0439, \u043d\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u044a\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0449\u0435 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u0432\u044f \u0437\u0430 \u0442\u044f\u0445 \u043d\u0430 \u0441\u043b\u044f\u043f\u043e","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138642"},"3138280":{"uptitle":"","title":"\u041d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u043e\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0438\u044f<\/strong> \u0435 \u0441 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438\u044f \u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0431\u0435\u0437\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u043d\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138951":{"uptitle":"","title":"\u041d\u043e\u0432\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442, \u0447\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d\u044a\u0442 \u0410\u0442\u0430\u043d\u0430\u0441 \u0422\u0438\u043b\u0435\u0432<\/strong> \u0435 \u0431\u0438\u043b \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d \u0438 \u043e\u0442 \u041a\u0413\u0411<\/strong> \u0432 \u0431\u0438\u0442\u0438\u0435\u0442\u043e \u043c\u0443 \u043d\u0430 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0442 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0438\u0442\u0435<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138569":{"uptitle":"","title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0431\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u0430\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u044a\u0449\u0438 \u0432 \u0422\u0443\u043d\u0438\u0441<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138544"},"3138748":{"uptitle":"","title":"\u041f\u043e\u043f\u0443\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438, \u0440\u0430\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0421\u0438\u043b\u0432\u0438\u043e \u0411\u0435\u0440\u043b\u0443\u0441\u043a\u043e\u043d\u0438<\/strong> \u0441\u0435 \u0431\u043e\u0440\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0442\u0430 \u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f<\/strong>. \u041d\u0438\u0442\u043e \u0435\u0434\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u0442\u0435\u0437\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u044f\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d \u0448\u0430\u043d\u0441 \u0434\u0430 \u0440\u0435\u0448\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u0434\u044a\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3139312":{"uptitle":"","title":"\u0427\u0438\u0441\u0442\u0438\u044f\u0442 \u0432\u044a\u0437\u0434\u0443\u0445 \u0432 \u041f\u0435\u043a\u0438\u043d<\/strong> \u0438\u043c\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0442\u044f \u0441\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0449\u0430 \u043e\u0442 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043f\u043e\u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430<\/strong> \u0438 \u0445\u043e\u0440\u0430\u0442\u0430, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0442 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e \u0441 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0432\u044a\u0432 \u0444\u0430\u0431\u0440\u0438\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u044a\u0433\u043b\u0438\u0449\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138539":{"uptitle":"","title":"\u0414\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0431\u044a\u0440\u0437\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0442\u044f\u0442 \u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f \u043a\u0430\u043d\u0446\u043b\u0435\u0440 \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u0430 \u041c\u0435\u0440\u043a\u0435\u043b \u043a\u044a\u043c \u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e\u0442\u043e<\/strong>, \u0442\u044f \u0441\u0435 \u0433\u043e\u0442\u0432\u0438 \u0437\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0435\u0449\u0435\u0442\u043e \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0449\u0435 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0438 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0437\u043e\u0432\u0435 \u0432 \u0440\u044a\u0446\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0438<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138540"},"3138887":{"uptitle":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e \u043f\u043e \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430: \u043d\u044f\u043a\u043e\u043b\u043a\u043e \u043b\u044e\u0431\u043e\u043f\u0438\u0442\u043d\u0438 \u0438\u0434\u0435\u0438","title":"\u041f\u044a\u0440\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u043d\u0430 \u043c\u0440\u0435\u0436\u0430 \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043d\u0430\u0442\u0430; \u0420\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438 \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043b\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0447\u043e\u0432\u0435\u0448\u043a\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0441\u0430; \u041f\u044a\u0440\u0432\u0438\u044f\u0442 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430\u0449 \u0441\u0435 \u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138418":{"uptitle":"\u041a2 \u0411\u0418\u0417\u041d\u0415\u0421\u042a\u0422","title":"\u041a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0432 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f<\/strong> \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0448\u0430\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0430<\/strong>","emission_description":"\u041a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0432 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0448\u0430\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u0434\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0430","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3139306"},"3138639":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u044a\u0442 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0413\u0430\u043b\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439<\/strong> \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b \u0432\u0435\u0440\u0438\u0433\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438 \u0022\u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u0022<\/strong> \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430","emission_description":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u044a\u0442 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0413\u0430\u043b\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0433\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0430","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138326":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u0438 \u0449\u0435 \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0432\u044a\u0432 Facebook <\/strong>\u0441\u043b\u0435\u0434 \u043d\u0430\u0439-\u0441\u044a\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u043c\u0440\u0435\u0436\u0430\u0442\u0430 \u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0435\u0433\u0430","emission_description":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u0438 \u0449\u0435 \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0432\u044a\u0432 Facebook \u0441\u043b\u0435\u0434 \u043d\u0430\u0439-\u0441\u044a\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u043d\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u043c\u0440\u0435\u0436\u0430\u0442\u0430 \u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043e \u0441\u0435\u0433\u0430","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138467":{"uptitle":"","title":"\u0420\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u0438 \u041b\u0430\u0442\u0432\u0438\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0438 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438<\/strong> \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0441\u044a\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044a\u0446\u0438. \u0410 \u043d\u0430\u0439-\u043b\u043e\u0448\u043e\u0442\u043e \u0435, \u0447\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u0438\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0432 \u0420\u0438\u0433\u0430<\/strong> \u043d\u0430 \u043e\u043f\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0435\u043c\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u043a\u044a\u043c \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u043e \u0432\u043b\u0438\u0437\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u0435\u0432\u0440\u043e\u0437\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430<\/strong> \u0449\u0435 \u0441\u0435 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430 \u043e\u0449\u0435 \u043f\u043e-\u0441\u043a\u0435\u043f\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e<\/strong>","emission_description":"\u0420\u0430\u0437\u043b\u0438\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u0438 \u041b\u0430\u0442\u0432\u0438\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0438 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0441\u044a\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u044a\u0446\u0438. \u0410 \u043d\u0430\u0439-\u043b\u043e\u0448\u043e\u0442\u043e \u0435, \u0447\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u0438\u043d\u0446\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0432 \u0420\u0438\u0433\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u043f\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f \u0434\u0430 \u043f\u043e\u0435\u043c\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u043a\u044a\u043c \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u043e \u0432\u043b\u0438\u0437\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u0435\u0432\u0440\u043e\u0437\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0449\u0435 \u0441\u0435 \u0433\u043b\u0435\u0434\u0430 \u043e\u0449\u0435 \u043f\u043e-\u0441\u043a\u0435\u043f\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e.","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138623":{"uptitle":"\u0418\u0437\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u0410\u0411\u0411 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f","title":"\u041c\u0430\u0440\u0441\u0435\u043b \u0432\u0430\u043d \u0434\u0435\u0440 \u0425\u0443\u043a: \u041c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0445\u043e\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138624"},"3138442":{"uptitle":"","title":"\u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438 ElJoy<\/strong> \u0432\u0435\u0447\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u0430 \u0432 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0438 \u0438 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u0432\u044f \u0434\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043e\u0442 200 \u043d\u0430 10 \u0445\u0438\u043b. \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u043e<\/strong>","emission_description":"\u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438 ElJoy \u0432\u0435\u0447\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u0430 \u0432 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0432\u0438 \u0438 \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u0432\u044f \u0434\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043e\u0442 200 \u043d\u0430 10 \u0445\u0438\u043b. \u0432\u0435\u043b\u043e\u0441\u0438\u043f\u0435\u0434\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u043e","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138430":{"uptitle":"\u0414\u0438\u0433\u0438\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438","title":"\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0435\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0435\u0434\u043c\u0438\u0446\u0430, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u043d\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0445\u0430 \u043d\u0430\u0439-\u0441\u0438\u043b\u043d\u043e \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435<\/strong>","emission_description":"\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0435\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0435\u0434\u043c\u0438\u0446\u0430, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u043d\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0445\u0430 \u043d\u0430\u0439-\u0441\u0438\u043b\u043d\u043e \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138432"},"3138435":{"uptitle":"\u041a3 \u041c\u041e\u042f\u0422 \u041a\u0410\u041f\u0418\u0422\u0410\u041b","title":"\u0414\u043e\u043c\u0430\u043a\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0441\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043f\u043e-\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043d\u043e\u0441\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438<\/strong> \u043e\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438. \u041a\u044a\u043c \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 2017 \u0433. \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044a\u0432 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043d\u0438 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u0435<\/strong> \u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 830 \u043c\u043b\u043d. \u043b\u0432. <\/strong>","emission_description":"\u0414\u043e\u043c\u0430\u043a\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0441\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043f\u043e-\u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043d\u043e\u0441\u043d\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438 \u043e\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438. \u041d\u0435\u0442\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043b\u0438\u0446\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u0442\u044a\u0440\u0433\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044a\u0432 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043d\u0438 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u0435 \u043d\u0430\u0431\u0440\u043e\u044f\u0432\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 830 \u043c\u043b\u043d. \u043b\u0432. \u043a\u044a\u043c \u043a\u0440\u0430\u044f \u043d\u0430 2017 \u0433. - \u0440\u044a\u0441\u0442 \u043e\u0442 27% \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0430.","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3139345":{"uptitle":"","title":"\u0417\u0430\u044f\u0432\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0022\u0411\u041d\u041f \u041f\u0430\u0440\u0438\u0431\u0430 \u041b\u0438\u0447\u043d\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0022<\/strong> \u0437\u0430 \u043f\u043e-\u0433\u043e\u043b\u044f\u043c \u043f\u0430\u0437\u0430\u0440\u0435\u043d \u0434\u044f\u043b \u0432 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u043e\u0442\u043e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0434\u043e\u043d\u0435\u0441\u0435 \u043f\u043e-\u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043d\u0438 \u0438 \u0430\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138492":{"uptitle":"","title":"\u0411\u043b\u0438\u0437\u043e \u0435\u0434\u043d\u0430 \u0447\u0435\u0442\u0432\u044a\u0440\u0442 \u043e\u0442 \u0447\u0443\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430\u0447\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043c\u043e\u0442\u0438 \u0432 \u0413\u044a\u0440\u0446\u0438\u044f \u0441\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438<\/strong>, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438. \u041d\u0430\u0439-\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0435\u043c<\/strong>","emission_description":"\u0411\u043b\u0438\u0437\u043e \u0435\u0434\u043d\u0430 \u0447\u0435\u0442\u0432\u044a\u0440\u0442 \u043e\u0442 \u0447\u0443\u0436\u0434\u0435\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0443\u0432\u0430\u0447\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043c\u043e\u0442\u0438 \u0432 \u0413\u044a\u0440\u0446\u0438\u044f \u0441\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438. \u041d\u0430\u0439-\u0447\u0435\u0441\u0442\u043e \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0435\u043c","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3139322"},"3138769":{"uptitle":"LIGHT","title":"Back to school: <\/strong>\u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0437\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043c \u0446\u044f\u043b \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442<\/strong>","emission_description":"Back to school: \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0437\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043c \u0446\u044f\u043b \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138783"},"3137874":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u043e (\u043d\u0435) \u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044a\u0442 Imaginary Archives \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e\u0442\u043e \u043d\u0438<\/strong>","emission_description":"\u041a\u0430\u043a\u0432\u043e (\u043d\u0435) \u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044a\u0442 Imaginary Archives \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e\u0442\u043e \u043d\u0438","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3137887"},"3138736":{"uptitle":"","title":"\u0022\u041a\u0438\u0442\u043d\u0430\u0022 - \u043d\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0448\u0435\u0432\u0438\u0446\u0430<\/strong>","emission_description":"\u0022\u041a\u0438\u0442\u043d\u0430\u0022 - \u043d\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0448\u0435\u0432\u0438\u0446\u0430","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138638":{"uptitle":"","title":"\u0416\u0443\u043b\u0438\u0435\u043d \u0434\u044c\u043e \u041a\u0430\u0437\u0430\u0431\u0438\u0430\u043d\u043a\u0430 <\/strong>- \u0444\u0440\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f\u0442 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u044a\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f","emission_description":"\u0416\u0443\u043b\u0438\u0435\u043d \u0434\u044c\u043e \u041a\u0430\u0437\u0430\u0431\u0438\u0430\u043d\u043a\u0430 - \u0444\u0440\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u044f\u0442 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u044a\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3137856":{"uptitle":"","title":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0442\u0430\u043d\u0446\u0443\u0432\u0430\u0442: \u041b\u0438\u0441\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0430\u0440\u0434 \u043e\u0442 Dead Can Dance<\/strong>","emission_description":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0442\u0430\u043d\u0446\u0443\u0432\u0430\u0442: \u041b\u0438\u0441\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0440\u0430\u0440\u0434 \u043e\u0442 Dead Can Dance","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3137858"},"3138823":{"uptitle":"","title":"\u0022\u0412\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0442\u0430\u0022 - \u0443\u0440\u043e\u043a \u043f\u043e \u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0441\u044a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442<\/strong>","emission_description":"\u0022\u0412\u0435\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0442\u0430\u0022 - \u0443\u0440\u043e\u043a \u043f\u043e \u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0430 \u0441\u044a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3138824"},"3138810":{"uptitle":"","title":"\u041a\u043d\u0438\u0433\u0430: \u041c\u0438\u043b\u043e\u0440\u0430\u0434 \u041f\u0430\u0432\u0438\u0447 - \u0022\u0425\u0430\u0437\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0447\u043d\u0438\u043a\u0022<\/strong>","emission_description":"\u041c\u0438\u043b\u043e\u0440\u0430\u0434 \u041f\u0430\u0432\u0438\u0447 - \u0022\u0425\u0430\u0437\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0447\u043d\u0438\u043a\u0022","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138884":{"uptitle":"","title":"\u041a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440 \u0438 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u043e \u043a\u0438\u043d\u043e 2 - 8 \u043c\u0430\u0440\u0442<\/strong>","emission_description":"\u041a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440","showrubr":"1","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3138169":{"uptitle":"","title":"\u0418\u0437\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u0435\u0434\u043c\u0438\u0446\u0430\u0442\u0430<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":null},"3139325":{"uptitle":"","title":"\u0410\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 Google Assistant<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"3139328"},"3138176":{"uptitle":"","title":"\u0423\u043e\u0440\u044a\u043d \u0411\u044a\u0444\u0435\u0442<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"0","text_position":"0","photoid":"2420359"},"3138170":{"uptitle":"","title":"\u0418\u043d\u0434\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u043b\u043e\u043d\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0432\u0437\u0435\u043c\u0430\u0442 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0440\u0435\u043b\u0438\u0433\u0438\u043e\u0437\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u043a \u0425\u043e\u043b\u0438 \u0432 \u0445\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u043b\u043e \u041d\u0430\u043d\u0434\u0433\u0430\u043e\u043d \u0432 \u0449\u0430\u0442\u0430 \u0423\u0442\u0430\u0440 \u041f\u0440\u0430\u0434\u0435\u0448<\/strong>","emission_description":"","showrubr":"0","back_cover":"1","text_position":"0","photoid":"3138171"}}