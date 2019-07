Най-големите компании за софтуер: Масова акселерация

Високи заплати, нагрят до червено пазар на труда, рекорден ръст на приходи и печалба: IT секторът е безспорния шампион в тазгодишните браншови класации на "Капитал"

© Цветелина Белутова

1.2 млрд. лв. са приходите на 25-те най-големи софтуерни компании.

"Успехът ни на местно ниво е обвързан с доброто представяне на компанията в глобален мащаб и все по-голямата популярност на дигиталните портфейли като средство за разплащане", казва Мирослав Божилов, генерален директор на "Пейсейф България"



Фотограф: Цветелина Белутова

"Прегряващият пазар на труда е проблем номер едно за всички в IT индустрията по света, а през миналата година се превърна в епидемия за цялата икономика на България, особено в големите градове", казва Елена Маринова, президент на "Мусала софт"



Фотограф: Велко Ангелов

Вечният остров на оптимизма в българската икономика продължава да крачи уверено към това да отговаря за повече от 3% от брутния вътрешен продукт на България. Данните от 2018 г. показват, че няма никакви причини оптимизмът да стихва – напротив, той изглежда по-оправдан от всякога. Всички компании от топ 10 отбелязват двуцифрен ръст на приходите, някои компании от топ 25 се изстрелват с почти 100%, а цялостното средно представяне на всички компании показва повишение на приходите за изминалата година от над 32%. Годината е била много силна и при печалбите - средният марж е над 15%. Накратко, софтуерният сектор е абсолютният шампион на 2018 г. сред всички 12 браншови класации в "Капитал 100" - той расте най-силно и е най-печеливш. А само 25-те IT в подреждането имат приходи 1% от БВП на България.Голямата картина показва интересна ситуация. Всички представители на компании, с които "Капитал" говори, очакват разширение на броя служители в краткосрочен план. В същото време отново всички посочват един и същ проблем, с който са се сблъскали през 2018 г. и изминалите месеци на 2019 г. – липсата на добре подготвени специалисти и прегряващия пазар на труда. Нищо от това не е ново. Проблемът е същият, какъвто беше и миналата година, и годината преди това, и годината преди нея. И въпреки този вечен проблем растежът не спира.Тази година на върха на класацията застава "Прогрес софтуер" (вече официално преименуваната "Телерик", която през 2014 г. бе купена от американската Progress). Това разместване на върха обаче идва с уточнение – то едва ли ще се запази. За 2018 г. "Прогрес софтуер" е отбелязала ръст на приходите 123% до 205 млн. лв., но този огромен скок се дължи преди всичко на еднократен ефект от продажба на нематериални активи. Досега компанията запазваше стабилен ръст на приходите от около 20% на година. Реално приходите от софтуерната дейност на "Прогрес" са около 100 млн. лв., се вижда в отчета, т.е. с този си резултат компанията би заела 3-ото място. Финансовата операция със собственика прави дружеството и феноменално печелившо - с марж 65%.Пред "Капитал" Йогеш Гупта, изпълнителен директор на американската Progress, коментира, че не може да даде повече детайли за единичния ефект, защото фирмата е публична и обект на регулации, които не позволяват това. "Ние имаме силен основен бизнес и работим по иновации, които ще продължат да носят резултати за компанията, клиентите и акционерите ни в бъдеще", коментира той. "За нас 2018 г. беше важна година в редица направления. Поставихме основите за пускане на серия важни нови версии на нашите продукти, ефектът от които вече усещаме." Гупта добави, че от гледна точка на България най-важно е било отварянето на новия офис на компанията, като фирмата ще продължи да инвестира в екипа си тук.Вице-, но реално отново шампион, е миналогодишният лидер "Пейсейф България", българският клон на международната компания за разплащателен софтуер Paysafe Group. Тя също отбелязва повече от впечатляващ ръст за последната година – 47%, като приходите вече надхвърлят 150 млн. лв. Тези числа почти със сигурност означават, че следващата година "Пейсейф" ще се върне на върха.Пред "Капитал" Мирослав Божилов, генерален директор на "Пейсейф България", коментира, че през миналата година броят на служителите в София е надхвърлил 1000 души, като столицата ще продължи да бъде основен софтуерен център за продуктите на компанията. "Успехът ни на местно ниво е обвързан с доброто представяне на компанията в глобален мащаб и все по-голямата популярност на дигиталните портфейли като средство за разплащане", казва той. "Нашият портфейл Skrill става все по-популярен с добавянето на нови функционалности, които се разработват основно в София."На трето място за поредна година е "Виемуеър България", българският офис на американската VMware. Приходите на фирмата достигат 108 млн. лв. при 21% годишен растеж. Лошата новина за "Виемуеър" е, че компанията е една от едва двете фирми (заедно с "Фадата"), която не работи на печалба."Годината беше много успешна за офиса на VMware в България. Продължихме да развиваме и увеличаваме екипите си в София с фокус върху развойната дейност и бизнес операции", коментира Диана Стефанова, управляващ директор на развойните центрове на компанията за Европа, Близкия изток и Африка. "Наблюдаваме все по-засилен интерес към т.нар. хибридни технологии, където сме един от първите доставчици на подобни решения за бизнеса", добавя тя. За да ускори този процес, компанията е придобила Heptio - дружество, което стои зад платформа с отворен код за управление на клъстери.На четвърта позиция е "САП лабс България", местният офис на германската софтуерна компания SAP. Нейните приходи достигат 88 млн. лв., но ръстът е най-нисък за всички в топ 10 - 11%. Пред "Капитал" управляващият директор на дружеството Радомир Миланов коментира, че фирмата продължава с трайната тенденция за двуцифрен ръст на финансовите показатели. "Увеличихме значително и процента от наши клиенти, които избраха да използват новите ни платформи за управление на човешки ресурси, клиентско преживяване и създаването на цялостни процеси около доставки и логистика", казва той. "Измерваме успеха си именно в добавената стойност, която предоставяме на своите клиенти."Първата петица се затваря от изцяло българска компания – "Булпрос консултинг", която продължава да поддържа впечатляващо темпо на растеж. През миналата година консолидираните приходи на компанията достигат 76 млн. лв., което прави над двойно увеличение спрямо две години по-рано, през 2016 г., когато приходите са били 32 млн. лв. Така "Булпрос" трайно застава на пазара като най-голямата софтуерна компания, която не е клон на международен играч. Но тук собствеността може да се промени през близките години, тъй като е време инвестиралите в дружеството фондове за дялови инвестиции да излязат от вложението си."Успехът ни през изминалата година се дължи на стратегията ни за разширение - отворихме нови офиси, последните от които в Барселона и Белград. Развихме дейността си в САЩ, а Германия остава основният ни пазар", коментира Ивайло Славов, изпълнителен директор на "Булпрос". "В стратегическия план за разрастване на компанията ни вече са включени пазари като Израел, Сингапур и Тайланд."Извън петицата остават "Вистеон електроникс България", на шесто място, и "Сирма груп холдинг", на седмо. В десетката има много повече размествания, отколкото при първите пет компании. "Скейл фокус" се изкачва до осмо място с 38 млн. лв. приходи, а "Атос България" и "Хаос софтуер" разменят местата си. При всички тях се наблюдава двуцифрен ръст на приходите.Настрана от топ 10 най-открояващият участник в подреждането е "Тек експъртс" – международна софтуерна компания, която е регистрирана в България. Нейните приходи надхвърлят 28 млн. лв., след като преди две години са били малко над 11 млн. лв. Лъчезар Лозанов, мениджър на "Тек експъртс" за България и Малта, коментира пред "Капитал", че фирмата вече има над 800 служители в София и разширява портфолиото си от услуги към клиентите. "България се доказа като успешна локация, като голяма част от глобалния екип на фирмата е в София", казва той.Всички представители на най-големите софтуерни компании са обединени от едно – диагнозата им за най-големия проблем през изминалата година. Той е добре познат – липсата на достатъчно квалифицирани кадри, които да запълнят глада, породен от постоянния растеж на фирмите в сектора."Прегряващият пазар на труда е проблем номер едно за всички в IT индустрията по света, а през миналата година се превърна в епидемия за цялата икономика на България, особено в големите градове", казва Елена Маринова, президент на "Мусала софт".Според Иван Георгиев, финансов мениджър във "Фадата", трудността в намирането на квалифицирани кадри е и по-мащабен проблем заради плановете за разширение на групата. "Бяха направени и продължават да се правят значителни инвестиции в привличането на нови хора, развиването на продуктите и ресурсното осигуряване, за да се позиционираме като пазарен лидер", казва той.Радомир Миланов от SAP казва, че компанията се стреми да набира кадри, които правят българския пазар свой работен приоритет, което "понякога се оказва трудна задача". Добавя, че намирането на качествен и висококвалифициран персонал е проблем не само за компанията, но и за други фирми и дори индустрии. "През изминалата година това беше едно от основните предизвикателства за нас, тъй като държим нивото на нашите служители да е високо и постоянно", добавя той.Проблемът с квалифицираните експерти се посочва и от Ивайло Спасов от "Булпрос". "Затова инвестираме в различни инициативи, чиято основна цел е развитието на младите таланти, както и подкрепянето на активности за привличане на български професионалисти да се завърнат и работят в България, а също така и мотивиране на чужденци, които да изберат България за място за работа и живеене", добавя Славов.Почти по същия начин на въпрос относно предизвикателствата през миналата година отговаря и Лъчезар Лозанов от "Тек експъртс". "Пазарът в сектора е силно конкурентен, така че основна трудност не само за нас се оказва намирането на нови служители", казва той. Добавя, че през следващите три месеца компанията трябва да добави 250 нови работни места в София.Мирослав Божилов от "Пейсейф България" коментира, че заради разработката на допълнителни функционалности по продуктите на компанията през 2018 г. се е наложило бързо намиране на нови служители с нужните умения. "Тези нови функционалности по продуктите изискваха по-бързи темпове на наемане на нови хора, което от своя страна налагаше ние да бъдем по-активни и по-креативни на местния пазар", добавя той."Бързите темпове, с които се развива софтуерната индустрия в България, прави все по-предизвикателно намирането на технологични специалисти", казва Диана Стефанова от "Виемуеър България". "Привличането на правилните хора отнема много време и много усилия, затова инвестираме в изграждането на устойчив имидж на предпочитан работодател."Лесно можем да кажем, че 2018 г. е била поредната успешна за най-големите компании в технологичния сектор. Лесно можем да твърдим и че оптимистичното настроение сред лидерите остава. Бърз поглед върху числата показва, че 19 от 25-те най-големи компании са увеличили броя на служителите си през последната година. Там, където има спадове, те са сравнително малки, а там, където има увеличение, процентите често са далеч по-внушителни.Ако има нещо, което не вдъхва оптимизъм на технологичните компании, то е, че България все още не произвежда толкова IT кадри, колкото нужда има индустрията. Няма и причини да прогнозираме, че в близките години това ще се промени. Дори и с тези проблеми обаче впечатляващите ръстове и в приходите, и в наетите хора продължават да правят IT сектора един от най-големите острови на оптимизма в българската икономика. При това съвсем оправдан.