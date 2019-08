Най-големите в аутсорсинга: Повече услуги от повече градове

[Shutterstock]

Темата накратко И петте компании в сектора са част от големи международни групи.

В клуба на лидерите работят 11 хил. души и все по-често екипите се разрастват към Пловдив, Варна и Бургас и към други областни градове като Велико Търново и Русе.

Секторът за споделени услуги се развива бурно през последните години и отдавна е далеч от тъй наречените кол-центрове, които го определяха в началото. Почти всички компании в индустрията растат по приходи и служители, а тя вече формира около 4.8% от българския БВП. Очакванията на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) е оборотът на всички около 500 фирми в бранша да се удвои и да достигне 4 млрд. евро до 2021 г., а относителният му дял от БВП тогава да е 7.9%. Именно поради все по-големия обем на сектора "Капитал" за втора поредна година изготвя и класация на най-големите пет компании в него по продажби.Индустрията се разделя основно на две групи - аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) и IT аутсорсинг (ITO). Представители на втората като "Булпрос" и "Скейл фокус" присъстват основно в софтуерната класация на "Капитал", тъй като се занимават главно с такава дейност. ВРО фирмите все още генерират по-голяма част от оборота в сектора, но пък ITO дружествата са все по-рентабилни. Но границите между сегментите са размити заради все по-комплексните услуги в индустрията. Друга особеност е все повечето офиси извън София, като през последните години много компании отвориха свои центрове в Пловдив, Варна и Бургас и продължават разширяването си в други областни градове като Велико Търново и Русе.Общо водещите пет компании в тазгодишната аутсорсинг класация на "Капитал" имат 11 000 служители, средно с малко над 7% повече от предишната година. Приходите на секторните лидери са нараснали с 50 млн. лв. до 675 млн. лв., като повишението е по-малко от предишната година. И петте компании в подреждането са част от големи глобални групи, чиито ноу-хау и процеси използват и развиват в България.Номер едно в сектора за втора поредна година е "Ентърпрайз сървисис България". Създаденото преди две години дружество всъщност е наследник на дългогодишния лидер в индустрията - "Хюлет-Пакард глоубъл деливъри България сентър". То стана факт след глобалното сливане между Hewlett-Packard Enterprise и Computer Sciences Corp. през 2016 г., довело до създаването на новата група DXC Technology. Още преди транзакцията и двете фирми имаха големи инженерни звена в България. След нея тук започнаха да работят "Ентърпрайз сървисис България" и българското дружество "Ди Екс Си технолоджи България" (преди "Си Ес Си България") с около 450 души персонал. Второто участва в софтуерната класация на "Капитал".Бизнесът на "Ентърпрайз сървисис България" е основно в сферата на IТ поддръжката и други услуги като управление на технологична инфраструктура, изготвяне на бизнес отчети и др. Основният дял на клиентите на дружеството е от немски говорещите страни, но компанията работи и с корпоративни партньори от Великобритания, САЩ, скандинавските държави и др. През 2018 г. приходите на "Ентърпрайз сървисис България" са се повишили съвсем леко, като бизнесът остава стабилен. Има леко понижение при служителите, които остават над 3100 души."Колпойнт Ню Юръп" се изкачва с една позиция в класацията до второто място с растеж на приходите над 13.5% до 133 млн. лв. Дружеството е познато като TELUS International Europe, част от канадския телекомуникационен гигант TELUS, който го купи през 2012 г. През последните години компанията постоянно разширява бизнеса си, премести част от екипа си в нова сграда. В момента има около 3000 служители в офисите си в София и Пловдив. Работи с клиенти от различни страни на над 20 езика, сред които Google и Facebook. Със социалната мрежа започна проект в началото на тази година, чрез който отвори център за контрол и модериране на съдържание. TЕLUS International Europe оперира самия офис, като плановете са екипът в него да достигне 150 души.Според изпълнителния директор на TELUS International Джефри Пюрит плановете са служителите в България да надхвърлят 5000 до две години, което ще направи компанията най-голямата в сектора. "Колпойнт Ню Юръп" е и най-рентабилното дружество в аутсорсинг класацията с печалба за 2018 г. 17.3 млн. лв. и нетен марж 13%.Трета е единствената компания в подреждането, чиито приходи леко намаляват. "Ай Би Ем България" има няколко центъра за изнесени услуги в София, като те покриват финансови услуги, IT услуги, обслужване на клиенти на над 15 езика и др. Екипът в България включва и търговският офис на IBM тук, като през миналата година общият брой на служителите е намалял с над 6% до 1815 души. Причината е преместването на някои проекти към други офиси на компанията. Приходите са 130 млн. лв.Четвърта е компанията с най-бурния растеж на служители в тазгодишната класация. "Съдърланд глобъл сървисиз България" има пет офиса в София, Бургас и Варна с над 2500 души (в средата на 2019 г.). През миналата година екипът й е нараснал с почти 33%. Увеличават се и приходите - с 21% до 113 млн. лв. Дружеството е част от глобалната група Sutherland и предлага както обслужване на клиенти на различни езици, така и IT услуги за големи корпорации. Сред клиентите й са глобални гиганти като Spotify. През последните години компанията заложи на значителнж разширяване и на дейността си извън София. В Бургас например имат екип от над 300 души, работещ основно с немски език.Петата компания в подреждането е нов участник, който не е спирал да расте от навлизането си в България през 2004 г. "Експириън България" е част от глобалната група Experian, работеща в областта на финансовите услуги. От България дружеството предлага услуги като анализ на данни, финансови консултации, софтуерна разработка и т.н. за клиенти като American Express, Barclays, Yahoo!, Hilton и др. В България служителите през миналата година са се увеличили с 20% до 850, а през тази година броят им вече е над 950 души. През тази година компанията се премести в нова сграда, чийто капацитет е над 1200 работни места.Аутсорсинг индустрията заема все по-голяма част от българския работен пазар - вече над 3%, като очакванията са да продължи да расте както по брой заети, така и по компетенции. Според председателя на Българската аутсорсинг асоциация и главен изпълнителен директор на "Булпрос" Ивайло Славов секторът е далеч повече от кол-центровете - делът на телефонните услуги от всичките услуги в сектора е под 16%. Положително е, че все повече чужди компании също така искат да навлязат в градове извън София, където смятат, че могат да открият нужните им хора. Индустрията преживява трансформация, като все повече ще нараства делът на бизнеса с по-висока добавена стойност.