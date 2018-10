[Doubletree by Hilton Varna - Golden Sands]

НИВО -1 Наименование на залата Площ Размери (м) Класна стая Театър Банкет Рецепция Заседание "U" форма Окръжност Eos 580 м2 38.4 x 15.1 - 500 400 520 - - - Eos I 290 м2 19.2 x 15.1 130 300 260 312 - - - Eos II 290 м2 19.2 x 15.1 130 300 260 312 - - - Apollo 290 м2 15.4 x 18.8 56 150 110 135 - - - Athena 57 м2 5.7 x 10.0 26 68 50 60 15 18 15 Calipso 50 м2 7.4 x 6.8 22 60 40 54 14 16 14 Calipso I 20 м2 6.1 x 3.3 10 24 18 22 6 - - Calipso II 30 м2 8.5 x 3.5 14 36 20 32 8 - - Bia 30 м2 6.3 x 4.8 14 36 20 32 8 - - Atlas 74 м2 10.0 x 7.4 34 88 30 80 20 24 20 НИВО 0 Наименование на залата Площ Размери (м) Класна стая Театър Банкет Рецепция Заседание "U" форма Окръжност Dionysus 243 м2 10.5 x 23.2 110 175 125 250 60 75 60 НИВО 1 Наименование на залата Площ Размери (м) Класна стая Театър Банкет Рецепция Заседание "U" форма Окръжност Hera 31 м2 4.2 x 7.4 14 36 - - 8 - - Hermes 23 м2 3.8 x 6.0 10 26 - - 6 - -

Разположен в древната и защитена гора на Природен парк "Златни пясъци", с изглед към Черноморското крайбрежие, хотел Doubletree by Hilton Varna - Golden Sands се намира на 30 минути път от международното летище Варна. Предлагат се организирани трансфери при предварителна заявка.Хотел Doubletree by Hilton Varna – Golden Sands разполага със 196 стаи за гости, включително 17 апартамента. Всички стаи и апартаменти разполагат с просторни работни кътове, телевизор с плосък екран, собствена тераса с възхитителна гледка, легендарните за веригата Hilton легла Sweet Dreams, както и високоскоростна интернет връзка.Гостите на хотела могат да избират между няколко изкусителни предложения, които да погъделичкат небцето, сред които са възхитителната тераса на а ла карт ресторант Dionysus - център на множество развлекателни спектакли, както и примамливия бюфет на ресторант Demeter. Ако предпочитате да прекарате вечерта на спокойствие в комфорта на Вашата просторна стая, хотел Doubletree by Hilton Varna-Golden Sands предлага рум сървис и Ви осигурява богат избор от великолепни ястия.Фитнес център, вътрешен и външен басейн с водни пързалки, спа център Aphrodite Beauty Spa & Health Clinic, дневна и вечерна анимация, ежедневна спортна програма, многофункционално игрище, нощен бар ApolloКонгресният център на Doubletree by Hilton Varna-Golden Sands предлага осем конферентни зали с различен капацитет и разнообразно предназначение, подходящи за всякакъв тип делови и неформални мероприятия. За организация на бизнес и частни събития е на разположение луксозният a la carte ресторант Dionysus с открита тераса, който предлага съвременна европейска кухня. Барът на хотела е подходящ за провеждане на фирмени прояви, светски вечери и частни тържества. В Doubletree by Hilton Varna се намира и един от най-големите в България, луксозен и уникален по своите възможности център за красота и възстановяване Аphrodite Beauty Spa and Health Clinic.Обадете се на: +359 52 356 108Пишете ни на: DoubleTree@hiltonvarna.com DOUBLETREE BY HILTON VARNA – GOLDEN SANDSКК Златни пясъци, 9007 Варна, България +359 52 356 108