Бяла Карта дарява средства за достъпна рехабилитация за деца с увреждания

[Аксес файнанс]

Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light.



[Аксес файнанс]

и I CAN TOO ви канят заедно да помогнем на децата с увреждания от "Център за Надежда"Стоян е млад, усмихнат и ведър. Не го срещаме в центъра на София, защото работата му го води в един от крайните квартали на града. Той работи в "Център за Надежда", където помага на около 50 деца с множествени увреждания. Нарича го работа, защото е професионалист, но ние го наричаме призвание, защото се срещнахме заедно с едно от неговите деца – малкият Крум. Стоян става приятел и близък на семейството, a детето го свързва с положителни емоции и много усмивки.Аз съм кинезитерапевт. Работата ми е свързана с лечение чрез движение и аз избрах да работя с деца с увреждания. Опитвам се да им помагам ежедневието им да бъде по-приятно. Терапията при децата с множествени увреждания играе важна роля в живота и развитието им. Прави ги по-самостоятелни и по-уверени в извършването на някои елементарни дейности в ежедневието. Допринася за увеличаването на техния комфорт, премествайки ги от количката и леглото, където прекарват по-голямата част от живота си. Обездвижването причинява болки. По време на заниманията целим да намаляваме болката и въздействаме както върху физическото им състояние, така и в психологически и социален аспект.Да гледам всеки ден положителните резултати от моята работа, да улесня тежкото ежедневие на децата и техните семейства, да ги направя колкото се може по-щастливи. Те го заслужават!Повечето хора в България не могат да си представят живота, който водят децата с увреждания и техните близки. Много от моите приятели не разбират защо един млад човек е избрал тази работа... тя не е за всеки. Чувал съм всичко: "Ти си луд! Как издържаш да го работиш това? Като човек с висше образование и магистратура имаш толкова перспективи!", но и "Добре, че има хора като теб." Трябва да ти идва от вътре, да си позитивен, но и психически устойчив. Аз съм чувствителен и емоционален човек, старая се да вниквам в работата, чувствам се полезен и вдъхновен.Децата очакват от всяко занимание нещо ново и интересно, в което заедно с тях участва добър приятел. Аз правя така, че двигателната терапия с тях е последователност от игри, от които те излизат големите победители. По този начин, освен че накрая приключваме с огромни усмивки по лицата, ние постигаме и големи успехи в тяхното физическото, психическо и емоционално състояние. Те стават горди, че могат да правят неща, които преди не са могли.За съжаление, достъпът до терапевтите е затруднен поради липсата на специализиран транспорт, придружители, проблеми в семействата и други причини. Особено когато децата с множествени увреждания са вече младежи и близките им в по-напреднала възраст. Често те не могат сами да ги повдигат и обгрижват, а и финансово са много изчерпани.и фондация I CAN TOO опитват да направят проблемите на децата с множествени увреждания по-видими и да наберат средства, за да направят услугата мобилен терапевт възможна., което направихме, за да популяризираме каузата.Всеки може да помогне като мисли, говори и популяризира проблема и решението, а най-лесният начин е като, за да се превърне той в един лев за програмата "Мобилен терапевт".казва "Да" на достъпната рехабилитацияза деца с увреждания. Харесайте видеото и споделете нашата кауза!