Да създадеш програмист

Има професии, за които допреди само едно поколение беше трудно да си представим, че днес ще бъдат така актуални. Технологичният бум и интернет отвориха вратите на цяла нова епоха във всички нива на развитието на бизнеса. Ако едва 10-15 години назад влиянието и употребата на интернет за бизнес цели се ползваше за обслужването на базови нужди, днес те са двигател на икономиката в световен мащаб. Напредването на технологиите налага и създаването на обслужващи специалисти каквито допреди две десетилетия не сме подозирали, че биха могли да съществуват. Такава е професията на програмиста.ИТ секторът в Европа процъфтява, а България нескромно може да се нарече "технологичният хъб" на Стария континент. Редица компании предпочитат да изнасят технологичното си обслужване в страната, като не малка е и нуждата на специалисти в областта от разгръщащи мощности български компании. Търсенето в областта на програмирането и създаването на системи днес е по-високо от всякога, а прогнозите са тази тенденция да продължава. Комуникационните и HR отдели в компаниите мерят сили в надпреварата за програмисти и не жалят средства и време в това да печелят нови кадри за екипите си. Математиката обаче не излиза – програмистите са по-малко от постоянно отварящите се работни места.Решение на този порочен кръг търси Smart IT - технологичното звено на лидера в NBFI сектора Management Financial Group . По проекти на холдинг са заети близо 200 души, а прогнозата е до 2020 г. цифрата да нарасне до 200. С мисъл за бъдещето и за устойчивото развитие на целия сектор Smart IT поема различна посока - когато програмистите не достигат, нека да ги създадем.Компанията се обединява около идеята да бори глада за програмисти с глад за код! Кампанията на Smart IT – Code Flakes , има за цел да събуди интереса към програмирането на деца и младежи. Как е възможно това? Известно е, че децата учат най-бързо чрез игри и личен пример. Затова обединихме двете. Code Flakes представлява кутия с корнфлейкс, която съдържа всички необходими форми от познатия на програмистите език С#. С тяхна помощ днешните представители на бранша могат да наредят команда от езика заедно със собственото си или детето на приятел, представяйки по забавен начин същината на професията.Да направим професията на програмиста популярна и когато програмистите не са достатъчни, нека ги създадем!Гладен си за код? Опитай Code Flakes