Предстои първото хибридно благотворително събитие в България

На 30 септември 2020 г. от 19 часа ще се проведе първото хибридно благотворително събитие в България - There is no place like home, което цели да набере средства за осигуряване на качествена грижа и сигурен дом за над 100 деца и младежи с тежки увреждания и лишени от родителска грижа. Събитието се организира от фондация "Сийдър", които ще съчетаят възможностите на дигиталните технологии с някои изцяло нови за България методи за дарителство. Това ще позволи на гостите да се включат както на живо в залата, така и от дома си, независимо в коя част на света се намират.

Всяка есен през последните 15 години организацията провежда голям благотворителен бал, с който набира средства за деца и младежи в риск. През 2020 г. фондацията е изправена пред предизвикателствата на социалната изолация и невъзможността да набира средства чрез събития. Въпреки това екипът не спира да работи и да намира нови начини за обединение на хората, които искат да допринесат за каузата. Така се ражда и новият формат, чийто акцент е домът - какво означава той за едно дете, лишено от родителска грижа и как го оценяваме в контекста на случващото се през изминалите месеци.

Събитието ще се проведе на живо в хотел Хилтън с ограничен брой гости и едновременно с това ще бъде достъпно виртуално и излъчено в реално време в социалните мрежи. Гостите в залата ще могат да се насладят на изискан коктейл и музика на живо, съобразно всички изисквания за безопасност при групови събития. Във виртуалния формат гостите ще могат да споделят вечерта от комфорта на дома си, дарявайки за каузата през специално създадена за целта онлайн платформа. За тях е подготвено и интересно дигитално предизвикателство с награда ваучер за пазаруване в Икеа.