Сцени от една пандемия

Резултатът е албумът Hold Still: A Portrait of our Nation in 2020 със сто снимки (и придружаващите ги кратки истории), подбрани от жури на Националната портретна галерия в Лондон и нейния патрон Кейт Мидълтън, чийто е предговорът в книгата. "Документираните моменти представляват уникално, много лично свидетелство за този необикновен период в нашата история. От виртуално празнуване на рождени дни, през дъги, нарисувани в знак на признателност към медицинския персонал до хора, справящи се с болест, изолация и загуба - тези кадри преливат от тъга и хумор, креативност и добрина, трагедия и надежда", казват организаторите.

Фотограф: Laura Macey

Подобен род социални проекти не са новост за Националната портретна галерия, която има традиции в това отношение и винаги успява да намери финансиране за тях. Най-често в партньорство с неправителствени организации, за чиито каузи се даряват парите от продажбите на специалните издания.

След предварителната селекция на журито подбраните кадри са публикувани онлайн на сайта на галерията, където за няколко месеца са разгледани и класирани от 6-милионна публика. Сцени от "новата реалност" са били представени на плакати и билбордове в различни точки на Великобритания, в това число малки населени места - социалният елемент и голямата видимост са от особено значение в целия проект.