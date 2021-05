Масичке, дай да снимам

След като вижда фотографии на снимани с дронове гори, през есента на 2019 г. българският фотограф Юлий Василев установява, че всъщност броколите много приличат на гора. Той решава да направи артистичен фотографски проект с подобен сюжет в домашни условия. Резултатът, The Broccoli Forest, се нареди на трето място в раздела Fujifilm Award for Innovation на наградите Pink Lady Food Photographer of the Year, раздадени в излъчвана на живо в YouTube церемония на 27 април.

За своята 10-годишнина наградите с фокус върху фотография и видео на храна регистрират рекорден брой заявки, над десет хиляди снимки от повече от седемдесет държави. За наградите в двадесет и пет категории се състезават както професионални фотографи, така и любители.

Големият победител Автор : Li Huaifeng Преглед на оригинала

Според създателката на наградите Карълайн Кениън фотографиите разказват "най-различни трогателни, красиви, информативни, забавни, свързани с храната, истории от един свят, все още обхванат от пандемия. Те ни показват как храната е нишката, която свързва всички нас". Генерален спонсор от създаването на наградите през 2011 г. до днес е австралийската марка ябълки Pink Lady, регистрирана в повече от седемдесет държави.