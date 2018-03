Класиците могат да танцуват

Музикален гид:



Dead Can Dance (1984) – дебютният едноименен албум на дуото. Песните в него са интересна отправна точка за всички посоки, които групата ще изследва през следващите си проекти, но също така са повлияни от зараждащите се даркуейв и готик жанрове.



Into The Labyrinth (1993) – шестият албум на Dead Can Dance е може би най-познатият им и събира в себе си всичко, което прави дуото толкова отличително . Част от албума беше изпълнена и на концертите на Лиса Джерард с "Мистерията на българските гласове" през миналата година.



Twilight Kingdom (2014) – най-скорошният соло албум на Лиса Джерард. Песента Too Far Gone е написана заедно с Ръсел Кроу, с когото вече имат задочна колаборация – Лиса Джерард участва в саундтрака на "Гладиаторът", филмът, с който Кроу стана световноизвестен актьор.