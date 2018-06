In memoriam: Антъни Бурдейн (1956 - 2018)

Затова сухото "Световноизвестният готвач и телевизионен водещ Антъни Бурдейн, 61, е открит мъртъв в петък в стаята си в хотел, близо до Страсбург, Франция. Причината за смъртта е самоубийство" се стори на всички толкова абсурдно, направо смехотворно.

Да се върнем години назад и да си го представим как, вече с блестяща кариера на готвач, преминал през всичките й нива, име и фактор в нюйоркската кулинарна сцена, той изпраща есето си Don’t Eat Before Reading This в New Yorker. Опитните, притежаващи безпогрешен нюх редактори на списанието веднага го публикуват, надушвайки в текста таланта на автор, наясно със стил, фраза, сарказъм, съдържание. Есето съвсем естествено се превръща в книга и така 2000-та е повратна година за Бурдейн с бестселъра "Поверително от кухнята".

Книгата е магистрална в кулинарната литература. "Повдига завесата" и разказва за кухнята в ресторанта, като безпощадно и безмилостно бойно поле, като място брутално и агресивно, пълно със стрес и псувни, с битки на живот и смърт между хора със заплашително его и доказване на мъжкарство. Самият той е участник в тази батална панорама.