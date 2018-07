20 въпроса: Марий Росен

само когато

забравиш

Почти невъзможно е да изброим всичко, с което режисьорът и актьор Марий Росен се занимава през последните двадесет години. Той е от артистите, които ценят свободата си и предпочитат да не бъдат притискани от жанрове. Докато изчакваме есенните представления на интерактивния му спектакъл "Щастливият Бекет" и премиерата на "Да бъдеш или не Ромео и Жулиета", ще обърнем повече внимание на Марий Росен като автор и вокалист.Отвъд театралния салон и снимачната площадка Марий Росен е част от синт-поп групата Help Me Jones, едно от най-нестандартните имена на българската музикална сцена – никога не знаете какво точно да очаквате от тях на живо. Новите им песни ще излязат в три последователни EP издания. Първото, Farewell Princess vol.1, е вече онлайн, а песните са посветени на Андрония Попова–Рони от Nasekomix, също част от Help Me Jones. Росен е автор на текста на "Инжектирай ме с любов", може би най-известната песен на Nasekomix и неделима част от филма "Източни пиеси".Ако го харесвате като текстописец, ще го харесате и като поет. Най-новото около Марий Росен е излизането на първата му книга – стихосбирката "Каменните хвърчила", която вече е в книжарниците (изд. "Пергамент").Добронамерен, но невинаги открит. Устремен, но пък често нетърпелив. Сърдечен, но понякога високомерен.В работата си.Привечер.Всеки път да започвам отначало.Представи си, че разказваш истории с хора, движение, цветове и звук, а това се случва на живо пред очите на други хора.С книга на плажа.Сън, йога, плуване, срещи с интересни хора, изкуство...Парадоксът, както и всичко, което би разсмяло и дете.Бедността, съпоставена с лукса. Старостта, съпоставена с детството. Животът - със смърттаЗлоупотребата с власт и сила. Несправедливостта (макар и тя да се променя с гледната точка).Тази, която съумява да отстои мисията си въпреки всичко. Имена има, слава Богу, много!Винаги да се стремя да постигна колкото е възможно повече от набелязаното.Припряността си.Да имам красив глас и да го владея до съвършенство.Подарих на близки хора книгата ми със стихове, която наскоро излезе. А получих един дълго жадуван балкон за едно бъдещо театрално представление. :)Обичайните места плюс, че криволича из интернет както ми дойде.На брега на океан или море.Себастиан, Леон, Йоланда, Кера...Неапол и Помпей. Остров Крит.Летишче не можеш.