Годината на DENA

Деница Тодорова – DENA, е родена в Хасково през 1982 г., а от 2004 г. живее в Берлин. Чрез синглите от дебютния си албум Flash тя влезе във всички значими музикални медии в света – както заради неотслабващия интерес към музикалната сцена на Берлин, така и покрай любопитството, което предизвикват българските й корени. Новият албум If It's Written излиза на 14 септември.

Намираме Деница, докато е за няколко дни в София, място, на което никога не е оставала продължително, тъй като след Хасково, където е родена и отраснала, продължава образованието си в Германия. Планира все по-често да се прибира в България. "Има много неща, които ми правят впечатление, а въобще не са интересни на приятелите ми в София. Действа ми много освежаващо, по същия начин, по който, когато някой се премести в Берлин, вижда града в друга перспектива."

Берлин продължава да е същото вдъхновение за Деница, както в началото. Приятелите й, музикантите около нея, лейбълът, с който в момента си сътрудничи, средата, в която тя се чувства вдъхновена – всичко е свързано с "Нойкьолн", едновременно един от етнически най-разнообразните квартали на Берлин и една от пулсиращите точки на арт живота му.

"Има толкова много хора в музикалния бизнес, които въобще не се кефят на музика и не обичат да ходят на концерти. А за мен няма как да гледаш на това като работа от 9 до 17 ч. Най-ценното е хората около теб да горят за това, както ти гориш."

Но цената на творческата свобода на Деница е да бъде обвързана с всеки елемент от логистиката около музиката й. В един идеален свят би искала да може да се отдаде изцяло на създаването й, без всичките ангажименти около издаването и промотирането. "Искам да мога да се издържам от музика, но и да оставам свързана със земята." Разбира се, ако е писано това да се случи.

пристига широко усмихната – след дълъг период на работа звездите се подреждат по най-правилния начин за нея.нов аизлиза през септември, четири години след дебютниякойто улови духа на времето. До голяма степен заради Cash, Diamond Rings, Swimming Pools. Песента и видеото, благодарение на които светът открисе появиханачалото на десетилетието преместването в Берлин и потапянето в мултикултурните му квартали означаваше откривателство вместо клише, R&B музиката все по-усилено разширяваше жанровите си граници, tumblrа времето показа многократно, особено чрез жените изпълнители, как лесно еднможе да е едновременно и поп, и алтърнатив.Mansions and MillionsКазва, че никога не е имало особено очакване да повтори успеха на песента от лятото на 2012 г.е го е имало усещанетобеше много по-релевантно успехът да се измерва в цифри, кликове, параметри и т.н., сега е дори още по-трудно да предскажеш как да се получи шум около определен човек. Да не можеш да предвиждаш е новото нормално."През следващите години тя направи множество колаборации с други изпълнители, записва в Ню Йорк и Лос Анджелис, появи се и миниалбумът Trust (2016). Но вместо бързо да атакува с втори цялостен албум, Деница си дава още време. "Следващата година, 2017-а, беше много определяща – дойдоха ми нови идеи, започнах да се развивам повече като музикант и продуцент в технологичен план, реших все повече да разчитам на това, което съм направила в демо записите, вместо да разчитам на други да ги развият. Искам да съм по-самостоятелна и на концертите си."If It's WrittenBrexitМоже би следващият албум трябва да се казвашегува се Деница. "Имам чувството, че всеки напоследък е полудял по астрологията и алтернативните обяснения на живота."Eyedress,The Whitest Boy Alive, Kings of Convenience, Royksopp.Speculationsизлиза на 14 септемврии ще бъде последван от европейско турне през есента.