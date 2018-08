20 въпроса: Калин Иванов

© Ана Атанасова

Калин Иванов работи фино, красиво и с внимание към детайла, независимо дали снима в София, село Долен или в Сентрал парк, Ню Йорк. Сигурно затова видеоматериалите и снимките му се забелязват и оценяват и от двете страни на океана.



В началото на 90-те Калин завършва НАТФИЗ като оператор и става водеща камера на нашумелите телевизионни предавания на БНТ "Ку-Ку" и "Каналето". Автор е на клипове и реклами, но това не му е достатъчно. Продължава образованието си във визуалните изкуства и продуцирането им в бруклинския колеж в САЩ и от 1989 г. живее за постоянно в Бруклин, Ню Йорк. След дипломирането си Калин става основен член на екипа на телевизия CUNY, Канал 75 и борави с различни аспекти на телевизионния език – развива се като режисьор, визуален артист, продуцент, фотограф и оператор.



Днес негови снимки от събитията на 11 септември са в постоянната изложба в Мемориала, издигнат на мястото на трагедията. Носител е на три телевизионни награди "Еми" като оператор и продуцент на шоуто Nueva York и образователната програма Study with the Best. Със съпругата си Ана Атанасова-Иванова си проправят път и в авторското късометражно кино. Филмът им Hello участва в официалната селекция на фестивала в Портланд и печели награда на "Мексико филм фест". През миналото лято двойката засне в България документалния си проект Freaky Forest, който скоро ще бъде завършен.

Шеговит и ироничен. Слънчев, но понякога драматичен.Любовта! Идеалист съм и обичам хората. Вярвам, че светът е прекрасен, въпреки че има много трески за дялкане. Може би затова сме тук.Сутрин, преди да се събуди градът, но вече е светло, и вечер, преди да падне мрак, но още е светло.Работата с хора, защото всички сме различни. Опитвам се и да не подхождам с рутина, защото всеки проект е различен.Разказвам истории за истински или измислени герои с картинки, които се движат. Понякога ми се струва, че ако едно 5-годишно дете само̀ не може да разбере какво правиш, трябва спешно да се захванеш с нещо друго.Моята почивка е активната - промяна на средата, пътуване, друг град, друга държава, друг език. Опитвал съм да се излежавам на плажа, но не ми се получава за повече от 20 мин.Срещите с интересни хора и разговорите с тях, след като камерата е спряла да снима. Пътуването с кола през непознати територии. Картини, фотографии, филми, модерен и класически танц, опера, балет, театър, субкултура.Развеселяват ме абсурдните ситуации. Забавляват ме видимите и невидимите противоречия край нас. Оценявам и добрите вицове. Опитвам се и на себе си да се посмея, за да не се взема много насериозно.Календарът и тъгата в очите на хората.Лъжата и неправдата, и колко много от двете има в света. Булшит във всякаква форма!Много са. Например Дейвид Боуи – истинска ренесансова личност, Джордж Лукас - истински визионер, Стивън Хокинг – истински мислител. Възхищавам се на баща ми за моралната сила, която има, и цената, която плаща, за да бъде винаги честен и почтен. Затова, че ни е отгледал с брат ми и ни е поощрявал да вярваме в себе си и вървим след мечтите си.Наблюдателен съм и любознателен. Твърдят, че съм и увлекателен разказвач.Искам да се "запалвам" от една идея малко по-бързо. Склонен съм да отлагам вземане на решение и действие. И ако мога да бъда малко по-прагматичен, ще е добре. Имам и тъмна страна, но сме се разбрали с нея и я държа под контрол.Да мога да свиря на китара и на саксофон. Не едновременно, разбира се.Господ ме е дарил с прекрасни родители и роднини, за което съм благодарен всеки ден. Наскоро подарих на племенничките ми нещо, наречено Thinking Putty, мачка се, лепне и фосфорицира. Те бяха в див възторг, а аз и досега се чудя защо."Ню Йорк таймс", за да зная какво се случва, Google Maps, за да видя къде се случва, и NASA, за да не забравям, че има толкова много светове, на които все още не знаем какво се случва.Тук, в Ню Йорк! От първата ни среща вече знаех, че ще се разберем и заобичаме. Не му казвайте, но без да му изневерявам, бих поживял малко в Портланд, Орегон, например и на още няколко места по света.Ана с едно Н! Целият свят е събран в моя град и имената на хората тук винаги са ме впечатлявали, но най-близки до сърцето ми са тези на родители, роднини, близки и приятели.Чичикастенанго в Гватемала. Друг свят. Много ми харесва и американския Запад – Калифорния, Юта, Невада, Аризона. Миналата година открих за себе си и щатите Орегон и Вашингтон. Туйн Пийкс е там!Има много цитати, които ми харесват. Сещам се за един от Марк Твен, който се доближава много до настоящата ми философия за живота: "След 20 години ще бъдете по-разочаровани от нещата, които не сте направили, отколкото от онези, които сте сторили. Затова вдигнете платната, отплавайте от безопасното пристанище. Изследвайте. Мечтайте. Откривайте." Смятам за важно, особено днес, това, което Мартин Лутер Кинг е казал преди повече от 50 години: "Животът ни започва да свършва в деня, когато запазим мълчание относно нещата, които имат значение."