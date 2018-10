Един ден от живота на Дейв Холанд

накара да се

ш

"Героят с хиляди лица"

ембъл

In A Silent Way, един от албумите на Майлс Дейвис с участието на Дейв Холанд





притеснение

му

успявахме

рутина, от която не мога да изляза.

По всяка вероятност Майлс знаеше, той имаше много конкретни идеи какво иска да постигне чрез музиката си. За нас беше много ключово това усещане, че каквото и да направим, колкото и странно или нестандартно да е, то ще срещне своята публика. Концертирахме много – това също помогна на увереността. Може би единствено по-старите джаз музиканти проявяваха известен консерватизъм към нас.

Това е сложен въпрос и ми е трудно да отговоря. Не обичам генерализациите, дори за мен думата "джаз" е голяма генерализация. Но си мисля, че въпреки че сега музикалната индустрия е напълно различна от годините, в които се утвърждавах, все още е възможно да намериш едновременно признание и да си отвъд статуквото. Трябва просто да се намери пролука в системата, така както музикантите от моето поколение направиха.

Този петък Plovdiv Jazz Festival приема Дейв Холанд, един от най-големите басисти в историята на джаза. Роден е във Великобритания през 1946 г., а от края на 60-те живее в САЩ, където започва да работи с най-големите имена на сцената тогава.Той е добре познат и като част от групата на Майлс Дейвис – Холанд е неизменен спътник в неговия "електрически" период и албуми като In a Silent Way (1969) и Bitches Brew (1971). Година след това излиза първият албум на Dave Holland Quintet – Conference of the Birds, една от класиките на авангардния джаз.Музикантът никога не е забавял темпото и продължава да е изключително продуктивен. Новият албум на Дейв Холанд, Uncharted Territories, записан с участието на друго голямо име в джаза – Евън Паркър, излезе по-рано тази година.В Пловдив Холанд ще излезе на сцената на Дом на културата "Борис Христов" със своя квартет, а специален гост е Крис Потър.У дома в Ню Йорк. Свиренето все още е голяма част от деня ми, дори и да не съм на турне. Пръстите трябва да се поддържат във форма, така че да си способен музикант изисква всекидневно упражнение. Обичам да се разхождам, да ходя по галерии, да чета книги – това никога не ми омръзва.Поне при мен вдъхновението не се случва по буквален начин. То е абстракция. Може да видиш картина, която да тезамислина някаква тема и оттам да се роди идея. Това често се случва и с книгите.Препрочитамна Джоузеф К, изследване върху архетипа на главния герой от античността до съвремието. Не мисля, че има нещо в нея, което директно да ми влияе, но ме поставя в определен поток от мисли.Тази вълна не подмина и мен – в тийнейджърските си години свирих в рок група. Но усещането в този период беше, че има достатъчно публика за всеки – в джаза нямаше, че рокъткраде от публиката. Беше период, в който постоянно срещах страхотни музиканти ида намерим общ език. Това като че ли продължава и днес. Може би защото работя с толкова много различни хора, не мисля, че някога съм изпадал в