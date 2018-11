Уроци по футуризъм

Илюстрация Увеличаване Автор: Kasper Kristoffersen Смаляванеа>

Заедно с конференцията за дизайн Melba откри изложбата "Преглед на българския дизайн 2018" в UniCredit Studio на пл. "Света Неделя". Тя продължава до 30 ноември и обединява 30 проекта и произведения от шест категории: продуктов дизайн и керамика, мода и текстил, графичен дизайн, илюстрация, бижута и социален дизайн.

Как може здравословната храна да бъде по-достъпна за децата? Дали подобряването на транспорта в Индия и скъсяването на дългия път към дома след работа може да допринесе за по-безопасен живот на жените в страната? Колко скоро електрическите и самоуправляващи се коли ще станат част от живота ни и може ли Китай да се окаже добрият пример за това? Дали налагането на по-иновативна архитектура, съобразена с навиците и ежедневието, ще дойде на помощ през 2030 г., когато се очаква 90% от населението на Земята да живее в 41 града и намирането на жилище да е все по-трудно?Отговорите на тези и други въпроси търси "лабораторията за бъдещ живот" SPACE 10 в Копенхаген. Дизайнерът и творчески продуцент на проекта Микел Кристофер гостува в София по-рано този месец за Melba International Symposium - събитие, което събра дизайнери от различни области в София.В Микел личи рядък оптимизъм за бъдещето, тъй като той вижда много хора ентусиазирано да работят за подобряването му. Според него е твърде рано да гледаме към следващите години със страх, а да държиш очите си отворени за нови възможности и мнения е ключово за работата им."Никой не може да предвиди бъдещето, но всеки може да допринесе за него. Предвиждането му може да се случи само в среда, в която събитията са планирани", казва Микел Кристофер. Сред скорошните иновативни идеи, по които той е работил, е Spaces on Wheels – проект за седем автономни самоуправляващи се превозни средства – от подвижна ферма до мобилен офис.Дейността на SPACE10 е изцяло финансирана от IKEA. Микел и колегите му не търсят допълнително финансиране или институционална подкрепа за идеите си, тъй като те са предназначени да създават бъдещ контекст и провокират въображението. "Нашата цел не е да намерим решения, които могат да бъде приложени утре, а по-скоро какво може да се случи след пет или десет години. Вярваме в съвместната работа, а не в надпреварата, така че споделяме всички детайли по нашите проучвания – ако някой иска да ги реализира или интерпретира, информацията е налична."Правят го отскоро и чрез списанието и подкаста Imagine – сред последните водещи теми на изданието е как да пренесем фермерството в градовете.Понякога екипът му е провокиран от очакванията за бъдещето, които се формират и на поп-културно ниво. "Примерно филмът Her на Спайк Джоунз, в който героят на Хоакин Финикс се влюбва в гласовия си асистент, е добър пример как технологията може да повлияе на бъдещето ни. Това ни вдъхнови за проекта Do You Speak Human, в който участниците можеха да конструират характеристиките на собствен робот асистент."SPACE10, чийто екип е от 23-ма души, често работи в изследванията съвместно с университети и други организации, а сред бъдещите им планове е започване на резидентска програма за гостуващи изследователи и дизайнери. Микел се вълнува дали може да се намери по-голямо приложение на соларната енергия чрез блокчейн технологията – тема, която вълнува изключително стартъп света през 2018 г. "Сега работим с лаборатории в Шанхай и Пекин проект, който се занимава с достъпа до здравословната храна в мегаполисите. Разбирането ни е, че колкото повече работим във вакуум, толкова по-вероятно е да се провалим."Повече за работата на Микел и колегите му: space10.io