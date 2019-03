Ice, ice, baby

Илюстрация Лорета Тоска

В родната й Гърция я познават добре в ролята й на главен миксолог в популярния Theory bar в Атина, като лектор в тематични семинари и обучения, като съдия в международни състезания и посланик на известната марка ром El Doraro. Лорета Тоска е носителка на награди в множество състезания, включително първо място в Гърция и 4-то в света в конкурса Bacardi Legacy 2017.

Лорета ще бъде сред гост-лекторите в мастър клас програмата на първия по рода си конкурс "Бар на годината" на списание "Бакхус" на 30 март в Sofia Event Center

Paradise Mall.

Крафт коктейли, специални съставки, тайни билки, ферментации и сиропи, създадени на място... Миксологията и баровете са горещ тренд в световен мащаб, който не подминава и България. Затова списание "Бакхус" реши, че местната сцена е готова за предизвикателството, наречено "Бар на годината" - първият по рода си конкурс, който ще се случи на 30 март в Sofia Event Centrer на Paradise Mall. Формулата на събитието включва страхотни коктейли, интересни неща, които да научим и голямо парти. Повече информация за програмата и билетите можете да намерите в сайта на "Бакхус".

Лорета Тоска попада в света на барманството през 2003 ги оттогава досега няма съмнения, че това е нейното място. Тя е съосновател на компанията ICE UP първата "ледена" компания на Гърция, посветена изключително на производството на лед с кристално чисто качество, с дистрибуторска мрежа в цялата страна.(а би трябвало)за леда и ще ни покаже един много по-голям свят, отколкото сме свикнали да мислим, че се съдържа в кристалното кубче в чашата ни.Никога не съм ги броила, но със сигурност използваме много думи, за да опишен качеството на леда.На първо място, кристално чистият лед е важен елемент за коктейлите, но и за други напитки, като премиум сегмента на спиртните напитки или класически комбинации като джин и тоник. И, разбира се, не трябва да пропускаме пазара на дребно, където нашият продукт е наистина ценен от домашните потребители.Основната причина да видя потенциал в тази ниша, беше, че като барман осъзнавах, че наистина имам нужда от висококачествен лед за работата ми, но до този момент никой не го предлагаше. Затова реших, че трябва да започна бизнес със съмишелници и да предоставяме на другите бармани този невероятен инструмент - висококачествения, пречистен лед.Мисля, че ледът е най-важната съставка - той е част от почти всяка напитка. Класическият проблем с леда е, че ако се разтопи много бързо и съдържа примеси, той влияе на напитката по лош начин. Това е особено неприятно, когато става дума за висококачествените, скъпи напитки от премиум сегмента. Ледът с примеси освобождава собствена миризма и вкус, които се разтварят в напитката и е нещо, което никой не желае.Това, което отличава нашия лед, е, че той е без мирис и вкус, така че не влияе на вкуса на напитката. Тъй като е суперпрозрачен и голям като размер (кубове със страна 5 см или блокове с височина 11 см и страна на основата 3.7 см), той се топи много бавно и така не разрежда напитката.Процесът на производство на леда в ICE UP включва стабилни температури - и на машините, и на средата, в която се произвежда ледът. От ключова важност е и размерът на леда, и филтрирането на водата. И накрая бавно замразяваме водата, за да получим най-доброто качество. Най-добрата стойност на Ice Up е нашата уникална опаковка, която защитава качеството на нашия продукт, а също така е много практична за дистрибуцията, и удобна за съхранението и използването в бара.Да, това е глобална тенденция и, разбира се, нашият регион не е подминат от нея. В някои държави с по-развити пазари тя започна доста по-отдавна, както е и при всичко останало. В други този тренд започна да се откроява малко по-късно и те имат да наваксват. Но несъмнено тенденцията е световна.Общото в глобалните тенденции е използването на свежи продукти и внимание към детайлите, които правят един коктейл велик. Също така в момента в света на миксологията и качествените напитки с пълна сила важи формулата "по-малкото е винаги повече".Що се отнася за бъдещето на регионалните напитки - да, аз мисля, че те крият голям потенциал, защото новата голяма зараждаща се тенденция в нашата индустирия са локалните, местните съставки.Е, да, в нашето общество като цяло мъжът е доминиращият пол. Същото важи и за бар индустрията. Но по мое мнение, ако работиш усилено и се посвещаваш на това, което правиш, повечето хора ще те уважават, независимо от кой пол си.Ако трябва да бъда честна, барманството по-скоро само ме избра. Истината е, че не съм си мечтала да стана барман или нещо подобно. Но, попадайки в този свят, след това се влюбих в него. Съвсем по женски.