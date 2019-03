Агнешка Холанд има да ви каже нещо

Илюстрация Агнешка Холанд

Полската режисьорка Агнешка Холанд е родена през 1948 г. във Варшава. Започва кариерата си като асистент на други двама големи полски режисьори – Кшищоф Зануси и Анджей Вайда. В края на 70-те години започва да режисира сама, а по-широк успех постига през 1990 г., когато излиза Europa Europa. През 2012 г. е номинирана е за "Оскар" в категорията за чуждоезичен филм за In Darkness. И двата филма разказват събития по време на Холокоста. Тя е режисьор на над 30 продукции. Холанд е едновременно част от най-силните години на полското кино и все още фактор в съвремието му.

До голяма степен тъмната европейска история на ХХ век е събрана в биографията на Агнешка Холанд: част от семейството ѝ е жертва на Холокоста. Вторият ѝ баща, журналист по професия, умира при неизяснени обстоятелства, по време на полицейски разпит. Холанд учи режисура в Прага и е арестувана по време на Пражката пролет. След няколко филма, алегории за политическата ситуация в комунистическа Полша, тя прекарва 80-те години в изгнание във Франция. Открито критикува антисемитизма в Полша и винаги се е застъпвала за постоянно нарушаваните права на жените в страната.



Днес тя е на 70 години, а за разлика от съвременниците ѝ, работата й продължава да намира нови зрители, вместо да остава заключена в тесния кръг на запознатите с европейското кино.

Извън киното, Агнешка Холанд има не по-малко впечатляваща кариера на малкия екран: режисирала е епизоди за някои от най-значимите сериали, част от "златната ера на телевизията":

Като сценарист е работила с Кшищоф Кешловски, а като преводач от чешки е първата, която представя "Непосилната лекота на битието" на Милан Кундера на полските читатели.

Този месец

младия

СС

в началото на 30-те години на ХХ век

карат

За първи път в киното е разказана и историята на Уолтър Дюранти – награден с "Пулицър" журналист и кореспондент от Москва, който прикрива бруталността на режима, включително и пред американското правителство. Филмът е дълъг, но както режисьорката му уверява: така трябва. "Има истории, които могат да бъдат разказани с 62 минути, а други – със 180 минути."

Агнешка Холанд посвещава новия си филм на журналистиката със съзнанието, че става все по-трудно става да намерим истината, да навлезем в дълбочина по темите на деня.

Кадър от "Мистър Джоунс"





The Wire, House of Cards, The Killing. Преди няколко години тя разказа историята на Ян Палах и съветската окупация на Чехолословакия през 1968 г. в сериала Burning Bush.Холанд гостува на "София филм фест", за да представи "Мистър Джоунс", филм, който започва като лесен за възприемане политически трилър и рязко завива към неочаквано тежки сцени."Мистър Джоунс" разказва зауелски журналист Гарет Джоунс (в ролята Джеймс Нортън), първият, огласил чрез репортажите си глада в СР по време на колективизацията. Кризата отнема живота на поне няколко милиона души (източниците и цифрите варират, но предимно украинци и вероятно 40% от казакското население). Филмът проследява и симпатиите, които западната интелигенция има към Сталин и режима му, което допълнително усложнява излизането на информацията. РазкритиятаДжордж Оруел да напише "Животинска ферма" - писателят, първоначално симпатизиращ на съветската политика, е един от героите във филма.Вероятно всичко е заради усещането, че ще дойде момент, в който вече няма да мога да снимам повече – физическите и психическите сили имат своя лимит. Голяма част от мотивацията идва от обратната връзка на зрителите и хората, с които работя. Важно е да даваш, но е важно и какво получаваш насреща.Повечето ми филми са исторически и винаги са били опит да кажат нещо за времето, в което живеем. Но понякога се получава и обратното: в предишния ми филм, Spoor ("Следи"), разказах един не задължително политически сюжет, който се случва в настоящето. Впоследствие филмът се появи покрай смяната на правителството и се превърна в изключително политически и навременен: по време на протестите из страната героинята стана символ срещу антифеминистката, антиекологичната и антиевропейската реторика на новото правителство.Реалността днес е много динамична и се чудя дали е възможно тя да бъде уловена във филм – за създаването му винаги минават няколко години, а между началото и края на процеса светът вече се е променил. Писането на сценария изисква време, а намирането на финансиране – още повече време. Като че ли е нужно днес режисьорът да има пророчески способности. Иска ми се вбъдеще повече да работя в посока на утопията, тъй като като че ли днес имаме достатъчно дистопия.До определен момент. Въпреки, че последните ми филми имаха повече признание, около тях не се въртят огромни пари. Подобни филми бяха комерсиални през 60-те и 70-те години, оттам насетне стана трудно, въпреки че към днешен момент опциите за дигитално разпространение помагат. В Полша има много добра система на публично финансиране на кино, което позволи на много режисьори да реализират проектите си – въпреки че сегашното правителство усложни и този процес.Затова в Полша ме определят като "алармистка". В страната има група хора, които са много загрижени за всичко, което се случва в нея и такива, които заемат една по-неутрална позиция - че няма смисъл да се прави нещо особено, тъй като всички в политиката са "от лошите" така или иначе. Според мен човек може да си играе на балансьор между двете крайности, докато едната не го удари в лицето. Аз съм от тези, които смятат, че има голяма опасност за демократичното бъдеще на тази държава, тя е изключително поляризирана в момента. Да, говоря за опасностите на времето ни в киното си, защото вярвам, че трябва да подобрим ситуацията по някакъв начин.Опасявам се, че те ще случат, дори и да ги помним.Определям се като човек, чийто възгледи са в спектъра на център-ляво, но наблюдавам, че много от съвременните леви хора мислят, че с едно решение ще оправят всички проблеми. Намирам това за много опасно, тъй като младите искат да повторят онази социалистическа утопия. Не мисля, че това работи – реалността е твърде сложна, обществото е сложна материя, не може да се мисли решение без да се вземат предвид нюансите.Чета какво се пише в социалните мрежи и ме притеснява, че хората са не само агресивни, но и използват езика на миналото – не толкова марксистката лексика, колкото ленинистката. Помня този език от младостта си. Намирам крайнодясното за много по-притеснително, защото намира много по-голяма популярност. Мисля, че всяка крайна идеология е опасна за света.Трябва да отбележим, че има страшно много филми за нацизма и Холокоста, но много по-малко за жертвите на комунизма. Към днешен момент това остава неразказана история пред широката публика. Говорила съм с много млади хора, които нямат идея какво се е случвало по време на управлението на Сталин – дори в Русия популярността на Сталин все още е голяма и според последни изследвания той все още е оценяван като велик лидер. Представете си, ако ставаше въпрос за Германия и Хитлер.Времето постоянно ни изправя пред предизвикателства, но управляващите нямат представа как да ги посрещнат. Нормално е, когато има големи социални разриви, по различни начини да се напомня за Liberté, Égalité, Fraternité идеала – хората масово не смятат, че имат контрол над бъдещето си. С разпадането на Съветския съюз западният капитализъм стана още по-брутален, корпорациите иззеха ролята на правителството и няма доверие, че решенията са взимат в парламента. За съжаление, само популистите казват, че знаят отговорите, въпреки че си нямат и идея.В реакциите към екологичните проблеми и климатичната криза. Виждам, че протестите са едновременно спонтанни и масови. Наскоро четох книгата Les Enfants du vide ("Деца на празнотата") на философа Рафаел Глюксман, в която той обяснява как след индустриалната революция хората постепенно губят възможността да се организират в едно. Хората, които са се срещали на живо и са обменяли идеи, сега са вкъщи и комуникират онлайн, стават все по-изолирани и самотни. Мисля, че климатичната криза е достатъчно голяма тема, за да обедини хората и провокира фантазията им, за да се намерят идеи за по-добър живот. Мисля, че също така вбъдеще все повече философи и хора на изкуството трябва да взимат инициативата и да предлагат решения. Политиците виждат не по-далеч от края на мандата си.