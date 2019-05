20 въпроса: д-р Бояна Петкова

Илюстрация Увеличаване Автор: Яна Лозева Смаляванеа>

Завършва медицина в Берлин, но решава, че иска да практикува в България. Година след завръщането си (през 2006 г.) започва работа в столичната педиатрия. Там работи до 2016 г., когато напуска заради разминаването между идеята й какво е медицината и как се практикува у нас.

Когато попитате д-р Петкова защо се е посветила на толкова тежки каузи, тя отговаря кратко: "Страданието трябва да бъде облекчавано, защото е важно не просто колко, а как живеем."

Като какъв човек се определяте?

Неспокоен. Който цял живот се опитва да опровергае природните закони и понякога аха да успее. Обаче всъщност сладостта от живеенето идва с приемането, че си обикновен.

Нещото, в което вярвате абсолютно?

Любимият ви момент от деня?

В лекарската професия: да не спираш да учиш, да не се отпускаш в рутината, да балансираш между постоянната бдителност и здравия разум. В активизма: да намериш баланса между необходимия компромис и необходимата неотстъпчивост.

Как бихте обяснили това, което правите, на едно 5-годишно дете?

Активно. С йога, разходки, плуване, в тишина.

Какво ви зарежда?

Някои от собствените ми слабости. (Други ме разплакват.) Децата. Астрид Линдгрен и Едуард Успенски.

Какво ви натъжава?

Какво ви вбесява?

Яна Бюрер-Тавание.

Кое свое качество харесвате най-много?

Много, ама много съм разхвърляна.

Каква суперсила бихте искали да притежавате?

Книга за пеперуди със символично значение. Курс за класически торти за рождения ми ден.

Три места в интернет, които посещавате най-често?

В Берлин или край морето.

Любимите ви имена?

Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? ~ Mary Oliver

Бояна Петкова не е само лекар. Тя е лекарят, който поведе дългогодишна битка с Министерството на здравеопазването и успя да пребори държавната машина в името на това нейните колеги да не третират мъртвородените бебета като биологичен отпадък. Така родителите получиха право да изпращат достойно неживелите си деца.В това време, след тежки лични събития, вече е основала фондация "Макове за Мери". След като постигна основната си цел, сега организацията оказва психологическа и емоционална, както и правна подкрепа на родители, преживяващи перинатална загуба, провежда обучения за медицински персонал и застъпнически кампании.След напускането на педиатрията д-р Петкова и нейни съмишленици основават фондация "Ида". Тя е общност от хора, които искат децата с нелечими заболявания да изживеят отреденото им време с възможно най-малко страдания и с възможно най-много радост. Крайната цел е изграждането на работеща система и детски хоспис за палиативни грижи за деца от всички възрасти.Промяната, потенциала за промяна, процеса...Петминутката, в която успея да остана сама.С едното е лесно – "мама лекува болни бебета". Социалните каузи се обясняват по-лесно преживелищно, отколкото с думи.Приятелството. Морето. Добрата храна. Нетривиалната истина. Усещането за движение.Тъгата на другия. Загубата на едно възможно бъдеще, по много начини.Да се чувствам безпомощна. Наглостта. Насилието. Конформизмът.Смелостта.Търпение.Фейсбук. Yoga with Adriene. PubMed.Започват с М.Най-красивото човешко място определено е Санкт Петербург. Интересни са всички места, които са автентични.