20 въпроса: Петя Кокудева

Нещото, в което вярвате абсолютно?

"Знанията са само слухове, докато не заживеят в мускулите." Така казват хората от племето асаро от Папуа Нова Гвинея.

Как бихте обяснили това, което правите, на едно 5-годишно дете?

Аз съм нещо като детектив, но с думи вместо с лупа. Наблюдавам, слухтя, вървя по стъпките на разни истории. После, ако успея да ги запиша внимателно и красиво, думите служат като лупа. През тях виждаш и чуваш от по-близо, отвътре.

Какво ви зарежда?

Да наблюдавам диви животни, без да ме виждат и без да им преча. Ако имах повече смелост, щях да си сбъдна отдавнашната мечта - да бъда природен репортер на National Geographic.

Какво ви разсмива?

Майка ми, която е зевзек. Двете ми котки. Любимата ми поредица детски книги Frog and Toad. Също когато играем с най-близките ми приятели на "Книжен оракул". Задаваш сериозен и личен въпрос на глас, примерно аз наскоро: "Кога най-сетне ще спра да се тревожа", избираш на сляпо книга, страница и ред и прочиташ нещо от сорта "тогава редник Майло осъзна, че ще му отрежат главата".

Някои от детските ми спомени. Животно в беда. Деца, които гледат като възрастни, защото са обръгнали на страшни неволи.

Личност, на която се възхищавате?

Баба Денка. Тя е на над 80 години и живее в порутена хобитска къща в едно малко село. Сам-сама се справя с всичко. Рядко съм срещала по-жизнен и ведър човек от нея. По-точно е да се каже, че й завиждам за духа. Другият човек, за когото в последните години много често си мисля с възхищение, макар да не го познавах, е Кристиан Таков.

А кое никак не харесвате и бихте искали да промените?

Склонността да се отчайвам бързо. Недостатъчното носене на критика и майтап. Уклонът ми да идеализирам други, а с това да завишавам критериите към себе си дотолкова, че да не посмявам да се впусна в нещо.

Последният подарък, който направихте/получихте?

Подарих саксия. Получих книга - за българската детска литература след Втората световна война.

Любимият ми Google Drive - всичко правя там. Humans of New York във Facebook. Няколко канала в YouTube - например The School of Life и Louisiana Channel.



Коя е последната книга, която прочетохте?

The Power of Moments, Why Certain Experiences Have Extraordinary Impact, Cheap and Dan Heath.

Най-интересното място, на което сте били?

Друг път сигурно бих казала друго, но сега ще кажа Исландия - заради неподражаемото природно съчетание на сурово и нежно, както и заради умението на исландците да разказват - историите са на всеки камък, на всяка табела...

През годините Петя Кокудева е била журналистка, сценаристка, копирайтър и радиоводеща, но към днешния момент е позната най-вече като писателка на детска литература в България. Миналата година излязоха двете части на детската книжка "Лупо и Тумбa" , създадена заедно с италианската илюстраторка Ромина Беневенти.В края на юни ще се появи първата й пътешественическа книга - "Поздрави от синята палатка" (изд. "Жанет 45"), в която тя ще разкаже близо сто истории от различни точки на света. Описва я като точно обратното на пътепис. Вместо детайлни обяснения и разкази тя ще предложи на читателите кратки истории, водени от личния й поглед към различни места и култури - от Скандинавия, Прибалтика и Русия през Азия и Нова Зеландия до Африка и САЩ.Досадна пъзла при очакването на буря. Изненадваща куражлийка, когато бурята вече вилнее наоколо. Сама не мога да повярвам колко голяма е амплитудата между двете.Сутрините. Докато още не мога да си спомня за какво трябваше да се тревожа.Да затисна в гардероба поне за малко чувството, че не съм достатъчно добра.Най-вече в джунглите на неподозираното. Имам почти неистова склонност да търся с какво да се самоизненадвам. Любопитна съм да откривам неща, места, хора, които ще разковат клетката на представите ми, на познатите модели и така ще дадат глътка въздух на мозъка. То е като да живееш в Смолян, сред боровете, и изведнъж да се натъкнеш на плаващо село във Виетнам. Тогава мозъкът си казва: "Стига, бе! И така ли може да се живее - върху реката?!" Тези нови, свободни валенции, които ти дава неподозираното, са голяма утеха и истинска почивка за мен. Какво по-голямо спокойствие от това да осъзнаеш, че има много, страшно много начини да се живее. И дори най-странните от тях са за някого правилни.Когато някой се държи с мен така, сякаш времето и енергията ми му принадлежат или пък не струват нищо. Когато някой сам няма усет за границите и се налага да ги стоваря аз.Мисля, че мога да превръщам трудното в интересно, тъжното в смешно, болезненото в откривателско. Това превръщане.Норвежкият поет Олаф Х. Хауге казва: "Бих искал на стиховете ми да може да се вярва. Да са надеждни като стар занаят, като инструменти, които вярно ти служат в ежедневието. Не искам стиховете ми да приличат на красиви орнаменти или декорация." Така бих искала да умея да пиша.Временно бих поживяла в Порто, Португалия. Рядко съм имала толкова притегателно усещане към място.Един кратък разговор. Руският режисьор Юрий Норщейн го чул случайно на улица в Одеса. Две непознати жени си казали така:- Ех, какъв хубав ден е днес! - възкликнала едната.- Жалко за хората, дето са умрели вчера - отвърнала втората.