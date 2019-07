Танцуващият с предразсъдъци

Илюстрация Увеличаване Автор: Didier Olivre Смаляванеа>

"Искам да докажа, че танцът може да вкара красота в ежедневието на хората." Индонезийският хореограф Рианто звучиалтруистично и невинно за човек, който в началото на тази година предизвика "морална паника" в страната си.Премиерата на филма на режисьора Гарин Нугрохо с участието на Рианто Memories of My Body стана повод за смъртни заплахи към екипа и подписка с близо сто хиляди протестиращи - причината е, че освен практикуването на иначе отредения за жени народен еротичен танц "ленгер" филмът изследва и флуидната сексуалност на хореографа, нещо, възприето отобществото като опасно за младите хора в страната.Извън Индонезия, където консервативните настроения се засилват, изкуството му е широко прието, а миналата година филмътбеше показан на кинофестивала във Венеция. Българската публика също ще има шанса да провери дали има нещо скандално,или всъщност всичко в изкуството на Рианто е напълно естествено., описан като "вик за свобода, предаден чрез експресивния език на тялото". Това ще е второ гостуване занего в България – през 2017 г. на "Световен театър в София" той представи "Софтмашина", проект със сингапурския артист Чой Ка Фай, в който съвременният танц се съчетава с документалното кино.Рианто е роден в селото Калиори през 1981 г. и от ранна детска възраст има интерес към традиционните индонезийски танци от остров Ява, където живее над половината от населението на страната. През 2000 г. се мести в Суракарта, град в централната част на острова, а от 2003 г. живее в Токио заедно със съпругата си."Първото ми пътуване в Япония беше едно от най-впечатляващите неща, които са ми се случвали – чувствах се като открил различна планета", разказва Рианто. Той поставя знак за равенство между културния шок и физическото си състояние, като казва, че изненадата за "селското ми тяло" е било голяма. "С времето се появи усещането, че има определена празнина в градските хора на Япония и ми се искаше да я запълня с танцовото си изкуство. Това все още е основата на работата – да сближа естественото тяло и съвременното тяло в рамките на модерността."Рианто възприема и като мисия да освободи мъжкото тяло от предубежденията. "Мъжът танцьор не би трябвало да е нетипичнагледка. Спектаклите ми винаги са свързани с темата за пола, тъй като хореографията ми е напълно свободна от рамките, коитополовите дефиниции задават. В танците ми няма женски и мъжки граници. При мен женствеността и мъжествеността са винагиобединени в едно тяло", казва Рианто. И добавя: "Не обичам да разграничавам старото и модерното – ако мислим толковафрагментарно, няма да напреднем в нищо. За мен е важен балансът между съвремието и традицията – когато го намеря, получава се нещо, което никога няма да ми омръзне, никога няма да се изчерпи откъм идеи, никога няма да спре да се развива." Билети за спектакъла на Рианто в пловдивския "Дом на културата" се продават в системата на Epay Go.