20 въпроса: Невена Дишлиева-Кръстева

Илюстрация Увеличаване Автор: Иво Кръстев Смаляванеа>

Интровертен екстроверт. На пръв поглед звучи парадоксално, но за мен няма противоречие. Обичам комфорта на вътрешното си пространство, в същото време обожавам домът ми да е пълен с приятели. И е.



Нещото, в което вярвате абсолютно?

В ефекта на пеперудата. Всички сме свързани. Заблуждаваме се, че изхвърленият през прозореца фас е пренебрежимо нехайство, което не ни засяга.

Любимият ви момент от деня?

Нощем, когато къщата притихне. Тогава влизам в режим на свръхпроизводителност и блаженство. (Докато пиша това, се озовавам пред най-невероятния залез сред дъждовна буря на магистрала "Тракия" в посока София. Любимият ми момент от деня е сега.)

Как бихте обяснили това, което правите, на едно 5-годишно дете?

Подреждам думи и от тях правя светове. Почти същото е, като да строиш град от блокчета на конструктор.

Как си почивате?

Какво ви зарежда?

Кое свое качество харесвате най-много?

Всеотдайна съм към хората, с които сме се спечелили взаимно, и в заниманията, които ме изпълват с радост. Умея да обичам с цяло сърце и без да се пестя.

Каква суперсила бихте искали да притежавате?

Да направя така, че да имам още един час с баща ми.

Три места в интернет, които посещавате най-често?

Фейсбук (където подхранвам илюзията си, че какъвто е балонът от приятелите ми, такива са всички останали хора). Сторител. Сайтовете на няколко издателства, чиито книги следя.

Коя е последната книга, която прочетохте?

The Year of the Runaways от Санджив Сахота.

Най-интересното място, на което сте били?

Въображението на творците, с които щастливо ме среща животът.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

"Който спре, ще се вкамени." ("Бегуни", Олга Токарчук)

Невена Дишлиева-Кръстева е преводачка от английски език. Благодарение на нейния труд на български са излизали книги на Джон Ъпдайк, Джоузеф Хелър, Филип Рот, Джефри Юдженидис, Зейди Смит.Тя е и водещата фигура зад издателство ICU, което през последните години разнообрази литературната сцена с важни имена, заглавия и теми.По-рано тази година под знака му излезе романът "Бегуни" на една от най-значимите полски писателки, Олга Токарчук, сборникът "Всеки ден крие в себе си друг" на носителя на Европейската награда за литература Гаст Грьобер, a лятото донесе "Югославия, моя страна" на словенския автор Горан Войнович.В началото на есента се очаква издание, което да събере спомените за размирните 90-те години на различни български автори – трети тематичен проект за ICU в този дух след "Куфарът на брат ми" и "Бащите не си отиват" Неизбежността да съвместявам цял куп несъвместими дейности – от творческата работа по книгите на ICU, до договаряне на права, пренасяне на книги в бананови кашони и аранжиране на щандове.С престъпни дейности като диво къмпиране. Под асмата в двора на бащината ми къща. С рок музика на макс, предимно "вехти банди". Като шофирам на дълъг път. Със зумба на едно специално място.Разходките с Пърси (петият член на семейството ми в тяло на куче) сутрин в Борисовата градина. Вечерите у дома с Иво, Лино и Алиса, когато си говорим. Или си мълчим. Получаването и правенето на добро. И още няколко тайни рецепти.Последното, на което се смях от сърце, беше един разказ на Райчо Ангелов, който ще излезе в предстоящия сборник "Истории от 90-те".Лесно се натъжавам: от обичайните неща, човешките.Липсата на уважение към личното ми пространство. Към чието и да е лично пространство. Грубостта във всичките й форми. Мърлявото отношение – все едно към какво.Капка Касабова, защото освен предан приятел е човек със заразителна енергия, съчетана с доброта, щедрост, съпричастност и талант. (Възхищавам се и на други личности, но въпросът е зададен в единствено число.)Много се притеснявам от публични изяви. Искам да спя спокойно в нощта преди събитие, в което ще участвам, и да си вярвам повече.Получих рисувано камъче от Неда (10 г.). Подарих книга – любимата ми материална вещ за подаряване. В един различен свят бих искала да подарявам книгите, които издавам - не да ги продавам.На улица "Хубавка". Където живея.