20 въпроса: Ясен Згуровски

Илюстрация Увеличаване Автор: Надежда Чипева Смаляванеа>

На музикалната сцена той е също толкова добре известен като диджей с цветната си персона Жулиета Интергалактика. Ясен е част от серията партита We Like Kitsch, където пуска заедно с Насо Русков и Иво Стоядинов от Les Animaux Sauvages и Babyface Clan. Има участие в още един диджей колектив - "Истерика", който този месец отбелязва година съществуване. На 25 юли Ясен/Жулиета ще селектира музиката в Bar-а на "Кристал".

Наблюдателен, любопитен, мечтател, талантлив, персонаж, герой.



Нещото, в което вярвате абсолютно?

С моя часовник винаги е следобед, той е светлото ми утро.



Най-голямото предизвикателство във вашата работа?

Как си почивате?

Най-добре със сън. Също мога да се изключа много лесно и без да спя. Мога и да сменям ролите, когато Ясен се измори, настъпва Интергалактика. Обичам да си почивам и на къмпинг, на море.

Рисуването, музиката и удоволствието от добре свършената работа. Когато някой дойде и ми каже: обичам това, което правиш, помогна ми да повярвам, открих любовта, даде ми увереност, че се случват чудеса.

Децата, приятелите, ярките цветове.



Какво ви натъжава?

Липсата на отношение. Грубостта. Подигравките. Надменността. Слагането под общ знаменател. Агресията. Национализмът. Расизмът. Хомофобията.

Светлите личности, които следват мечтите си.



Кое свое качество харесвате най-много?

Харесвам всички цветове в палитрата и смело ги използвам. Също мога да гледам нещата отстрани и от различни гледни точки едновременно. Пазя детското, без да ставам инфантилен.

Да пея с магнетичен глас.



Последният подарък, който направихте/получихте?

Миналата седмица с художничката Боряна Росса разменихме рисунки. Най-често подарявам арт. Вчера ми подариха осемдесетарски летен постер със секси испански мачо и забавен надпис.

Къде бихте искали да живеете?

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

В изкуството Ясен Згуровски е добре познат като художник и илюстратор. Неговата привързаност към попарт естетиката го откроява силно и след като един път видите негови творби, винаги ще ги разпознавате.През есента се очаква негова изложба в Хага, в Aether, пространството на съвременния артист Войн де Войн, което си има и софийски филиал.Вярвам, че не случайно съм артист и съм тук с мисия да правя хората щастливи. Вярвам в любовта, в силата на изкуството, че ще постигам още, че ще живея дълго и че оставям следа.Ако рисувам и работя по задача от клиент, предизвикателство е да туширам елегантно и навреме порива му да ми се качи на главата, без да се поддавам на емоции и да тропам с краче. Смятам, че съм го овладял, но се е случвало и за малко да изпусна баланса между приятелство и професионализъм. Обожавам предизвикателствата, когато работя по съвсем нова за мен тема, и имам повод да науча нещо ново и да експериментирам.Правя това, защото имам особена суперсила, специална роля на художник в приказката, или извънземна сила ме е препрограмирала така с цел запазване на човечеството.Обърканите хора, които вярват единствено на личните си представи за света, вдигат шум и агресивно настояват, че са критерий за нещо си.Няма такова, но ми се иска в някои случаи да съм по-решителен.Facebook, където освен профила ми поддържам и четири страници: личната ми на артист, тази на Жулиета Интергалактика, страницата на We Like Kitsch и на Tell Me bar. Прекарвам известно време и в страницата на Bandcamp, където преслушвам и си купувам нова музика. Instagram.В изгубената Атлантида, в някоя утопия, в книга на Джани Родари, в Сан Франциско, в Сеул, в Барселона.Малко съм труден с четенето. Последната книга, която прочетох до края, не беше много скоро и е за Вивиън Уестууд, от Иън Кели. След нея имам две започнати, изоставени и чакащи ме във времето– "Промяна" на Лив Улман, "Две години осем месеца и двайсет и осем нощи" на Салман Рушди. Имам и една почти на края, която чета лека-полека вече година от телефона, когато пътувам - "Бягащият човек" на Стивън Кинг.Това са ателиетата на колегите ми художници и галериите за модерно изкуство."Начинът да намериш посоката си в живота е да не го взимаш твърде насериозно. Когато спреш, започва веселбата." (That is the key to navigating this life — don’t take it too seriously. That’s when the party begins.) (RuPaul)